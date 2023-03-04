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北市義消總隊防宣大隊大同中隊　參訪南消婦女防火宣導中隊、史料館

▲台北市義消總隊防宣大隊大同中隊，參訪台南市義消婦女防火宣導中隊，並參訪台南市消防史料館。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台北市義消總隊防宣大隊大同中隊，參訪台南市義消婦女防火宣導中隊、台南市消防史料館。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於台南市義消總隊婦女防火宣導中隊，年年獲得全國婦女防火宣導業務評鑑特優等殊榮，台北市義消總隊防宣大隊大同中隊，4日特地參訪台南市義消婦女防火宣導中隊，就防火防災宣導進行交流，期許防火防災宣導知識傳播到每一個角落。

▲台北市義消總隊防宣大隊大同中隊，參訪台南市義消婦女防火宣導中隊，並參訪台南市消防史料館。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次交流活動，除了互相學習優點外，還彼此贈送伴手禮以示友好，婦女防火宣導中隊從此次交流互動中，學習到他隊經營管理的長處和宣導技能的提升，更期待能將此次交流的經驗，運用在實際的勤務運作，日後更能加精進自身能力，透過防火宣導之推動來回饋鄉里，讓居民都能遠離祝融迫害，進而達成消防預防災害的宗旨。

消防局長李明峯指出，婦宣姊妹們長年以來對於防災宣導工作總是熱心參與，不遺餘力，喚起民眾重視各項災害宣導的防範。期盼藉由此次交流活動，讓兩隊婦宣姊妹們的宣導技巧皆能更上一層樓，共同為防火防災宣導工作努力。

▲台北市義消總隊防宣大隊大同中隊，參訪台南市義消婦女防火宣導中隊，並參訪台南市消防史料館。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市婦女防火宣導中隊副中隊長陳淑貞及消防局第六大隊安南中隊副中隊長謝國豐，共同導覽及介紹台南消防史料館，消防史料館自2019年開館後為國內唯一的消防史料館，吸引國內外許多觀光客前來參觀，在婦宣副中隊長陳淑貞及安南副中隊長謝國豐專業的導覽，讓大家更認識消防的歷史，瞭解消防防災的起源 。

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