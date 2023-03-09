「點亮雲林」關懷活動赴北辰國小　為夜光學童檢查視力

▲「點亮雲林」關懷活動實施計畫今日舉辦第八場次。為北港的夜光學童，進行視力檢查及免費配鏡，共計53位學生參加。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

由雲林縣議員蔡岳儒發起的「點亮雲林」關懷活動，在國際扶輪3470地區指導下與北港宗聖扶輪社、台北關渡扶輪社、台北華真扶輪社主辦，及台全診所、立委蘇治芬辦公室與多所國小實施計畫。今（9）日在北辰國小舉辦第8場次，為北港的夜光學童進行視力檢查及免費配鏡，透過視力健檢與矯正。

北辰國小陳明誌校長表示，從小建立正確用眼與護眼的觀念與素養方能使我們的眼鏡看得更遠，欣賞美的事物；然而，3C產品的流行，電子書使用頻率增加，不當的用眼姿勢，孩童罹患近視的比率逐年增加，因此，在減少用眼的次數與正確配戴眼鏡是防止眼鏡惡化的手段之一。

陳明誌校長說，今日特別感謝蘇治芬立委與蔡岳儒議員號召社會資源、結合台全診所、國際扶輪3470地區、北港宗聖扶輪社、台北關渡扶輪社及台北華珍扶輪社等團體，特別到北港辦理「點亮雲林」關懷學童眼睛的活動，針對北港鎮8所小學的夜光天使及弱勢學生，辦理學童的視力檢查及配鏡活動，讓學童的眼鏡獲得照顧。

台全醫療體系特助吳俊德說明，學童接觸3C產品頻繁，近視的比例不斷攀升，若不在黃金時期做好視力矯正並給予正確的視力保健觀念，日後變成高度近視的比例會很高，發覺有視力不良時能立即接受眼科醫師檢查並適時矯正，以免視力惡化。

地區扶輪基金委員會陳仁德主委強調，兒童視力問題常常會被忽視，也造成了學習障礙。北港宗聖扶輪社今年度在社長蔡岳儒的帶領下，向國際扶輪3470地區申請一筆10萬元的地區獎助金，加上該社提出10萬元的配合款辦理這項雲林偏鄉學童視力檢查與矯正活動，讓弱勢家庭不會因為視力問題而輸在起跑點上。

▲「點亮雲林」關懷活動實施計畫今日舉辦第八場次。為北港的夜光學童，進行視力檢查及免費配鏡，共計53位學生參加。（圖／記者蔡佩旻翻攝）