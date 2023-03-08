恭喜抽中股票！雲林男開心衝銀行匯保證金　結局讓他傻眼

記者蔡佩旻／雲林報導

「恭喜您！抽中股票」雲林一名林姓男子接獲收到得獎訊息，隔日歡喜握著手機前往銀行欲匯款保證金，行員進行關懷提問時察覺異樣，認為男子遭到詐騙的可能性極高，立即不動聲色請來警方到場協助攔阻，警員檢視男子手機訊息後，告知該手法為常見詐騙，並教導男子該如何分辨，順利保下民眾10萬辛苦錢。

▲斗六一名林姓男子以為自己真的抽中股票，警方到場協助確認後證實為詐騙，差點白白送出10萬塊辛苦錢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局說明，斗六派出所警員鄭永新到達銀行後，一名林姓男子（約60歲）向警員表示因在LINE收到訊息，對方說林男抽到兩張股票，但必須先匯一筆保證金到指定帳戶才能領取股，林男深信自己中獎，因此便到銀行欲辦理轉帳，但在櫃台行員詢問匯款之用途時，林男卻出言反覆、有所遲疑，行員因此認為林男可能遭詐而通報轄區警員到場。

警員查看林男與股票抽獎客服的對話紀錄，一眼就看穿該手法為近日常見之詐騙手法，客服人員更要林男在匯款時向行員欺騙該筆10萬元保證金的款項是要購買名錶所用，明顯為詐騙集團之手段。

「會教你說謊的都是假的」警員現場一一破解男子手機內訊息可疑之處，並向林男破解疑點，也提醒他，正常情況來說，沒有人會教你欺騙行員，要男子絕對不要相信此類詐騙話術，林男仔細閱讀訊息後，這才相信自己是真的遇到詐騙了，差點白白送出自己的辛苦錢，當場頻頻感謝警員的幫助。



斗六警分局長黃念生提醒，民眾近期詐騙集團多以創設LINE假投資群組，於群組中以領取飆股、老師帶牌、抽中高獲利股票等話術誘騙被害人，民眾應提高警覺並冷靜求證，勿輕易聽信對方指示交付現金或匯款，如有任何疑問應立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，以防受騙上當。

▲斗六一名林姓男子以為自己真的抽中股票，警方到場協助確認後證實為詐騙，差點白白送出10萬塊辛苦錢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）