2萬元救命錢放口袋噴飛　剛好被警撿到...雲林翁破涕為笑

▲警員巡邏撿到錢包即送返所，巧遇失主老翁淚眼求助，物歸原主破涕為笑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一名老翁日前購物時不慎將錢包遺失，緊張地狂奔至派出所報案，向警員表示除了證件還有2萬塊現金，那可是他近期僅有的生活費和醫療費，不知如何是好，警員聽完仔細看了看老翁，笑對他說，你的皮包已經被撿到送來了，便讓老翁認領，老翁這才破涕為笑，直呼有警察幫忙找回救命錢，真是太好了。

四湖分駐所警員黃承鋐、蘇礽泰於日前下午15時許執行勤務，行經四湖鄉中正路拾獲一個錢包，錢包裝有身分證、健保卡等相關證件，還有新台幣2萬元現金，警員立即將錢包送返駐地、並欲通知失主趕緊來領回。

▲老翁不敢置信地看著警察，一直問「真的被你撿到喔！」，直呼「有夠好運氣」破涕為笑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



當警員回到警所時，正巧遇到一位老翁焦急地跑進派出所，他急到說話斷斷續續地，重複講著「請警察幫忙找錢包」。老翁敘述早上騎機車外出購物經過，因為一時大意將錢包放在口袋，要付錢時才發現放在口袋的錢包不翼而飛，那是他一個月的生活費，雖然沿著馬路來回仔細尋找多次，但都沒發現，那是他生活、醫療的救命錢，老翁哽咽地請警察幫忙。

警員仔細看了看老翁，檢視後證實是72歲的丁老先生，當警員拿出錢包請他確認時，老翁一度不敢相信錢包會馬上出現眼前，破涕為笑驚訝的說「真的被警察撿到？真是菩薩保佑，還好是被警察撿到，有警察真好！」老翁離去前警員仔細叮嚀老翁貴重財物要妥善保管，才不會白白損失血汗錢，老翁清點無誤後開心的拿著錢包回家。

台西警分局長黃世德肯定員警認真執勤，積極為民眾服務，提醒民眾外出時財物要放在安全的位置，手機、錢包等物品盡量不要放在口袋，容易遺失，呼籲民眾如有拾獲財物，一定要拿到派出所依規定辦理，勿因一時疏忽觸法，得不償失。

▲四湖分駐所警員黃承鋐、蘇礽泰拾獲老翁錢包急返所通知失主，卻碰上淚眼求助的老翁，正好物歸原主，讓老翁大讚有警察真好。（圖／記者蔡佩旻翻攝）