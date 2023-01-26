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視力檢查一定看過「紅色熱氣球」！廠商揭取材地點　背後用意曝

眼睛檢查。（圖／記者趙于婷攝）

▲視力檢查。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者施怡妏／綜合報導

曾做過視力檢查的人，一定見過這張照片！在一大片空曠的草原上，有著一條道路，前方有個熱氣球，還有個藍藍的天空，這張照片是由日本眼科機械製造商「NIEDK」所製作，照片的原型為亞利桑那州的一條道路，熱氣球則是合成的，如今「NIEDK」發文向推特喊話，希望可以獲得推特官方認證的金色勾勾。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，相信有做過視力檢查的人，對這張紅色熱氣球的照片一定不陌生，這是由日本眼科機械製造商「NIEDK」所製作，從1990年以來一直使用，這是一條通往美國為亞利桑那州的一條道路，NIEDK創始人曾到美國留學，目標是成立世界最大的醫療機械製造商，

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然而，道路中間的熱氣球是合成的，目的在於「穩定視線」以及「放鬆雙眼」，讓眼球聚焦不會亂跑，提升測量的準確度，除熱氣球外，也常會看到其他物品，像是風車、紅色房子等。另外，每次檢查時，都會先看到模糊的影像，接著才會慢慢變清晰，這是「雲霧法」，協助眼睛快速放鬆。

事實上，除了這張熱氣球的照片以外，市面上還有曾出現過宇宙星爆、飛機等等的測試畫面，不過這張「紅色熱氣球」的照片效果最好。除了日本之外，有超過100個國家都在使用這款機器，獲得許多好評。

由於「NIEDK」沒有推特帳號，代理商「G-SQUARE」在推特發文，向推特執行長馬斯克（Elon Musk）喊話，這張照片的原出處就是他們公司，希望可以獲得推特企業認證。

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