持導師證明文件也可線上登記　中嘉寬頻北健為弱勢學童免費配眼鏡

▲北健總經理許巧妮(右)幫學童挑眼鏡。（圖／北健提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情延燒兩年多，學校教學增加很多遠距與線上課程，雖然讓孩子學習不受時空環境影響，但長時間面著電腦平板等3C電子產品，對眼睛造成極大的負擔，有鑑於此，桃園在地媒體中嘉寬頻北健與嘉新眼鏡就合作，28日於包括桃園、龜山、八德、蘆竹、大園區等五區的弱勢國小學童，推出「大開眼界」免費眼鏡補助計劃，以減輕家長負擔。

開業超過20年的嘉新眼鏡行老闆魏良安表示，和中嘉寬頻北健共同合作「大開眼界」免費眼鏡補助計劃，相當有意義。考量到孩子的上課需求，幫弱勢學童配的眼鏡都是採用抗藍光鏡片，讓他們能看得清晰，眼睛視力也做好保護。

龜山區龍壽國小校長張雅筑一早就帶著3位學童來到眼鏡行配眼鏡，同學們做好檢測後，就在店裡各自挑選自己喜歡的眼鏡樣式，其中一位二年級李姓學童原本就有戴眼鏡，但眼鏡尺寸與度數已經不合適，家庭狀況也很難支持她更換眼鏡，因為這次的補助計劃，讓她能擁有一付新眼鏡。

▲學童驗光。（圖／北健提供）

中嘉寬頻北健總經理許巧妮表示，北健身為在地媒體、深耕桃園超過20年，長期致力於社會關懷，這次與嘉新眼鏡一起舉辦「大開眼界 弱勢學童免費眼鏡補助計劃」，即日起起到5月31受理登記，只要是北健五大經營區內的弱勢學童都能線上登記免費配眼鏡、不限名額，希望透過計劃守護弱勢學童的靈魂之窗，如果成效良好未來也會研擬擴大辦理。



為了能讓資源落實到真正有需要的家庭，許巧妮說，這次也特別放寬標準，如果沒有政府低收資格，但持有導師的弱勢證明文件，也可以線上登記、享有同樣免費配眼鏡的服務。