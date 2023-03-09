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社會 社會焦點 保障人權

捲入雲林縣議長收賄案！達德能源集團聲明：所有流程絕對合法

▲達德太陽能發電團隊已獲准在台灣增加四項屋頂型太陽能發電裝置計畫。（圖／達德提供）

▲達德能源集團捲入雲林縣議長收賄案。（圖／資料照）

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

雲林縣議長沈宗隆涉嫌收賄，遭檢方聲押，達德能源集團也捲入其中。達德稍早公開聲明，表示「達德能源在台耕耘20年，向來秉持所有開發流程絕對合法。本集團王前董事長已於去年卸任，針對本次檢調調查，達德能源尊重亦將全力配合。」

雲林地檢署接獲檢舉，指雲林縣議長沈宗隆、議員王又民、許留賓、黃文祥等人涉嫌收賄，立即介入偵辦，並於8日同步對達德集團及其下包商、雲林縣議會，即上開議長、議員等人的住處及服務處共計21個地點執行執行搜索。

檢方在扣得手機、現金、簿冊及相關資料後，通知達德集團前董事長王雲怡、高階主管及員工；議長、上開議員、兩名游姓議員助理及雲林縣政府公務員，共計27人到案說明。

經查，達德集團2020年間開始準備在雲林縣內設立風機發電，期間因地方人士、雲林縣議會部分議員反對，向雲林縣政府申請相關公文、建照、使照時亦不如預期順利，達德集團為排除上開困難，尋求議長、上開議員的支持，透過下包廠商、白手套，以工程款夾帶賄款的方式，交付、收受共計2600餘萬元的賄款，議長及上開議員則協助達德集團取得相關公文，且利用議員身分，有對雲林縣政府質詢、監督的權力，施壓雲林縣政府官員，甚至修改自治條例法規以期能順利為達德集團取得相關建造、使照。

檢方認為，議長沈宗隆、議員王又民、達德能源潘姓員工，以及兩名游姓議員助理共五人，因為涉案重大，複訊後向法院聲請羈押。達德能源前董事長王雲怡，則被諭知100萬交元保。

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