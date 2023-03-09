捲入雲林縣議長收賄案！達德能源集團聲明：所有流程絕對合法

▲達德能源集團捲入雲林縣議長收賄案。（圖／資料照）

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

雲林縣議長沈宗隆涉嫌收賄，遭檢方聲押，達德能源集團也捲入其中。達德稍早公開聲明，表示「達德能源在台耕耘20年，向來秉持所有開發流程絕對合法。本集團王前董事長已於去年卸任，針對本次檢調調查，達德能源尊重亦將全力配合。」

雲林地檢署接獲檢舉，指雲林縣議長沈宗隆、議員王又民、許留賓、黃文祥等人涉嫌收賄，立即介入偵辦，並於8日同步對達德集團及其下包商、雲林縣議會，即上開議長、議員等人的住處及服務處共計21個地點執行執行搜索。

檢方在扣得手機、現金、簿冊及相關資料後，通知達德集團前董事長王雲怡、高階主管及員工；議長、上開議員、兩名游姓議員助理及雲林縣政府公務員，共計27人到案說明。

經查，達德集團2020年間開始準備在雲林縣內設立風機發電，期間因地方人士、雲林縣議會部分議員反對，向雲林縣政府申請相關公文、建照、使照時亦不如預期順利，達德集團為排除上開困難，尋求議長、上開議員的支持，透過下包廠商、白手套，以工程款夾帶賄款的方式，交付、收受共計2600餘萬元的賄款，議長及上開議員則協助達德集團取得相關公文，且利用議員身分，有對雲林縣政府質詢、監督的權力，施壓雲林縣政府官員，甚至修改自治條例法規以期能順利為達德集團取得相關建造、使照。

檢方認為，議長沈宗隆、議員王又民、達德能源潘姓員工，以及兩名游姓議員助理共五人，因為涉案重大，複訊後向法院聲請羈押。達德能源前董事長王雲怡，則被諭知100萬交元保。