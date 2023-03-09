嘉藥57週年校慶　大家一起健康「我騎我騎」

▲「嘉藥57 我騎我騎」單車騎行之旅，集結超過百位師生共襄盛舉，從校園出發行至中洲舊鐵橋，享受藍天綠地悠閒午後時光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學8日起盛大慶祝創校57週年，以健康運動為主軸展開為期1個月的校慶系列活動，包含單車休閒之旅、多項運動賽事、園遊會、音樂祭以及嘉藥盃歌唱大賽等各式各樣精采可期的活動，全體嘉藥師生同享喜樂。

緊接開幕式登場的「嘉藥57 我騎我騎」單車騎行之旅，集結超過百位師生共襄盛舉，從校園出發行至中洲舊鐵橋，享受藍天綠地悠閒午後時光的同時，也展現嘉藥人響應減碳愛地球的永續理念。

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「嘉藥57」我騎我騎健康促進活動於開幕式後登場，在疫情解封的時刻顯得特別有意義，透過騎車可享受大自然綠意讓心靈紓壓，同時強健身體，隨後緊接著高強度的系際盃籃球、排球賽也熱鬧展開。除了充滿活力的運動賽事外，還有挑動藝術細胞的音樂祭與歌唱大賽、學生最愛的園遊會與系友回娘家等，每個項目都讓人期待不已。

嘉藥創立於民國55年，歷年來在各項國家證照考試多次拿下全國榜首、榜眼、探花等傲人成績，培育許多優秀藥師、社工師、消防師、環工技師等人才，至今已擁有超過12萬名校友在海內外發光發熱，在教育部「高等教育深耕計畫」、「深耕專業技術研發與人才培育計畫」及「USR大學社會責任計畫」等多項大型計畫持續補助下，嘉藥設立了全國唯一「再生水類產線與人才培育基地」與「分析檢測技術人才培育暨區域技術聯盟基地」，以更完備的教學設施及充沛經費堅定朝嘉藥一甲子邁進。

嘉藥校長李孫榮說到，防疫逐漸鬆綁，校園逐步恢復正常活動，今年嘉藥校慶以「嘉藥57、作伙抵嘉」為主題，就是希望大家可以回來校園，一起學習、玩樂享受這美好的大學時光。全球在少子女化現象及疫情衝擊下，各大學招生普遍受到影響，但嘉藥在全校教職員工生及教學與行政多方努力下，學生人數仍穩居南部科大前四強。面對未來的挑戰，嘉藥將持續投入更多且創新之教學資源，打造更活潑多元的教育學習環境，再創高峰。