女力當道　嘉藥大4名優異生提前畢業

▲嘉南藥理大學為該校職安系趙珮岑與陳惠禎、消防學程張佳芳以及資管系林芃岑等4位成績優異提早完成修業的同學，舉辦了一場簡單又溫馨隆重的畢業典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

迎春添喜事！嘉南藥理大學兔年開春好兆頭，於2月6日為該校職安系趙珮岑與陳惠禎、消防學程張佳芳以及資管系林芃岑等4位成績優異提早完成修業的同學，舉辦了一場簡單又溫馨隆重的畢業典禮，由校長李孫榮親自分別為學生撥穗並頒發學士畢業證書，多位師長也一同參與慶賀，獻上滿滿的祝福。

嘉南藥理大學自2006學年通過實施提早畢業制度至今，已陸續有35位學生完成提前畢業；依據該校成績優異學生提前畢業辦法規定，其必須在修業年限屆滿前一學期或一學年修滿該系學分，且每學期學業及操行成績須80分以上，同時成績排名須在該系該年級該班前百分之5才能提出申請，能符合上述申請資格之學生實屬相當優秀。

本次提前畢業的職安系趙珮岑與陳惠禎，受到同為提前畢業的學姊蔡宇雯影響，兩人便約定好以此為目標一同念書互相鼓勵，不僅順利在兔年新春完成夢想，更在邁入職場前即考取乙級職業安全衛生管理技術士證照，優異表現也獲得多家廠商的青睞。消防學程張佳芳同學以在學期間完成修業並考取升降機乙、丙級、EMT-1、防火管理人等多張專業證照的完美表現，成功晉身為提前畢業的一員。

資管系林芃岑原本選念他系，但大一時意外發現對資訊的喜好而轉系修讀。本來與爸爸約定好規劃大四要出國擔任交換學生，擴展視野，而爸爸突如其來的離世衝擊，讓她跟媽媽更珍惜彼此，互相提醒著要活得更精彩，為讓親近的家人放心，她積極運用時間，修習更多課程及參加社團活動；燃燒小宇宙的林芃岑在擔任漫畫研究社副社長期間，帶領社員拿下全校評鑑特優，實屬不易，已經擁有日語N1證照的她，畢業後計畫出國找工作，祝福林芃岑未來在職場上也能發光發熱。

嘉藥校長李孫榮祝賀4位同學能懷抱平安心，展翅高飛之際，也別忘了畢業不是學習的結束，而是重新學習的開始，更別忘了嘉藥永遠是所有校友最佳的後盾，有空可以多回來學校敘舊，鼓勵學弟妹。