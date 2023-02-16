嘉藥「實習指導藥師培訓工作坊」　培育關懷藥師菁英

▲嘉南藥理大學舉辦「社區藥局實習指導藥師培訓工作坊」，從南到北共吸引近400位社區藥師，5場活動完美落幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

集結台灣藥師界菁英，為培育更多藥師精益求精，嘉南藥理大學在嘉南藥理大學校友總會、新北市藥師公會及高雄市藥師公會的協助下，舉辦「社區藥局實習指導藥師培訓工作坊」，從南到北共吸引近400位社區藥師，5場活動完美落幕，275位通過第一階段筆試，256位社區藥師取得社區藥局實習指導藥師合格證書。

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更重要的是，經由該工作坊的交流，參與藥師不僅凝聚社區服務關懷的共識，更透過一系列教學素材累積，逐步建立「社區藥局實習指導藥師」培育的量能。

2025年正式邁入超高齡社會，50+的銀髮照護需求逐步增加，而社區藥師是就是民眾最容易取得基本照護資訊的第一線醫療專業人員，不僅如此，疫情爆發期間，社區藥局藥師也已經肩負基層防疫的重責大任，工作更加繁雜且艱鉅。透過「社區藥局實習指導藥師師資培訓」能有效強化社區藥師指導藥局實習藥學生的技能，更快速而完整地教導實習生領略藥局藥師在公衛領域身負的重任及需具備的工作技能。

藥師培訓工作坊邀請到曾任藥師公會全國聯合會理事長古博仁、成大藥學系創系主任高雅慧教授及曾任臺北市藥師公會理事長余萬能等名師，錄製包含指導藥師特質、社會關懷到教案製作等，內容豐富多元的課程，完成線上課程後須通過筆試才能進入下一階段實作課程。培訓結束後須經由台灣藥學會的認證才能取得合格證書。

來自屏東的炎富藥師表示，社區藥局實習指導藥師認證課程採8小時線上授課，從教案擬定規劃知識面、技術面和態度面的教學目標、有限資源分配及評量，讓忙碌的社區藥局藥師能有彈性的規劃聽課，學習效果不打折。很感謝輔導員耐心的循循善誘，得以在有限的時間內能設計出教案雛形，後續可應用於實習生的實際教學。

嘉藥藥理學院王四切院長表示，在嘉南校友會總會許有杉總會長的大力支持下，社區藥局實習師資平台已建構完畢進入測試階段，完成後會將所有具備「社區藥局實習指導師資」的藥師資料匯入，提供全國9大藥學系所運用。期望透過社區藥局實習指導藥師培育課程，讓每位社區藥局藥師都能成為適任之實習指導藥師，為社區藥局增添生力軍，維持穩定良好的教學品質。