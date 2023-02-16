　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉藥「實習指導藥師培訓工作坊」　培育關懷藥師菁英

▲嘉南藥理大學舉辦「社區藥局實習指導藥師培訓工作坊」，從南到北共吸引近400位社區藥師，5場活動完美落幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學舉辦「社區藥局實習指導藥師培訓工作坊」，從南到北共吸引近400位社區藥師，5場活動完美落幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

集結台灣藥師界菁英，為培育更多藥師精益求精，嘉南藥理大學在嘉南藥理大學校友總會、新北市藥師公會及高雄市藥師公會的協助下，舉辦「社區藥局實習指導藥師培訓工作坊」，從南到北共吸引近400位社區藥師，5場活動完美落幕，275位通過第一階段筆試，256位社區藥師取得社區藥局實習指導藥師合格證書。

▲嘉南藥理大學舉辦「社區藥局實習指導藥師培訓工作坊」，從南到北共吸引近400位社區藥師，5場活動完美落幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

更重要的是，經由該工作坊的交流，參與藥師不僅凝聚社區服務關懷的共識，更透過一系列教學素材累積，逐步建立「社區藥局實習指導藥師」培育的量能。

2025年正式邁入超高齡社會，50+的銀髮照護需求逐步增加，而社區藥師是就是民眾最容易取得基本照護資訊的第一線醫療專業人員，不僅如此，疫情爆發期間，社區藥局藥師也已經肩負基層防疫的重責大任，工作更加繁雜且艱鉅。透過「社區藥局實習指導藥師師資培訓」能有效強化社區藥師指導藥局實習藥學生的技能，更快速而完整地教導實習生領略藥局藥師在公衛領域身負的重任及需具備的工作技能。

▲嘉南藥理大學舉辦「社區藥局實習指導藥師培訓工作坊」，從南到北共吸引近400位社區藥師，5場活動完美落幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

藥師培訓工作坊邀請到曾任藥師公會全國聯合會理事長古博仁、成大藥學系創系主任高雅慧教授及曾任臺北市藥師公會理事長余萬能等名師，錄製包含指導藥師特質、社會關懷到教案製作等，內容豐富多元的課程，完成線上課程後須通過筆試才能進入下一階段實作課程。培訓結束後須經由台灣藥學會的認證才能取得合格證書。

來自屏東的炎富藥師表示，社區藥局實習指導藥師認證課程採8小時線上授課，從教案擬定規劃知識面、技術面和態度面的教學目標、有限資源分配及評量，讓忙碌的社區藥局藥師能有彈性的規劃聽課，學習效果不打折。很感謝輔導員耐心的循循善誘，得以在有限的時間內能設計出教案雛形，後續可應用於實習生的實際教學。

▲嘉南藥理大學舉辦「社區藥局實習指導藥師培訓工作坊」，從南到北共吸引近400位社區藥師，5場活動完美落幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥藥理學院王四切院長表示，在嘉南校友會總會許有杉總會長的大力支持下，社區藥局實習師資平台已建構完畢進入測試階段，完成後會將所有具備「社區藥局實習指導師資」的藥師資料匯入，提供全國9大藥學系所運用。期望透過社區藥局實習指導藥師培育課程，讓每位社區藥局藥師都能成為適任之實習指導藥師，為社區藥局增添生力軍，維持穩定良好的教學品質。

ET快訊
快訊／高雄男「口水壽司放回去」　爭鮮回應了
夏玉順是誰？　劉文正「超級經紀人」爭議起底
早知劉文正死訊是烏龍？　她發文藏線索
一圖揭房貸補貼多荒謬！　他嘆：幫不了負擔最重族群
200顆「白帶魚頭」亂丟環溪步道！　密集魚眼噁照曝
快訊／28歲騎士詭異飛越「3層圍籬」　摔14米深立井慘死
快訊／高挑美女遭國安局退訓！　PTT怒發文下場慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／高雄噁男「口水壽司放回去」還嗆：淋北故意　爭鮮3點回應

想上廁所被載到摩鐵「聊滿3hrs」！她一查卻嚇慘　驚覺逃一劫

網購包裝減量「7／1起實施」　環保署：不得使用PVC

嘉藥「實習指導藥師培訓工作坊」　培育關懷藥師菁英

麻將一把爽贏23萬！友人「自摸超狂1牌局」曝光　網驚：起雞皮疙瘩

網路塞3個月！連江縣長率眾立院抗議：漠視離島居民權益

周杰倫哪首歌最猛？「18年前經典作品」被狂點名　網友喊：太難選

首屆台南車展盛大登場　黃偉哲加碼「TAINAN搖滾春天演唱會」

帶著母親遺照、視障父親、腦麻兒子　他們追隨白沙屯媽祖圓夢

7寶媽林叨Sydney「挺6月肚登百岳」拉繩攀爬！全場驚：最強孕婦

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

香燈腳隨媽祖沿路撿垃圾　72歲嬤手拿2大包不喊累

3kg大龍蝦懷孕近臨盆　老闆不忍賣放生回大海

奴才貼心幫貓皇戴新帽　牠秒原地關機：已登出

萌弟沒穿褲被阿祖訓話　他奶音狂頂嘴：賣唸！

苦練7年投籃機997分！　手速超狂單手1秒1球

快訊／高雄噁男「口水壽司放回去」還嗆：淋北故意　爭鮮3點回應

想上廁所被載到摩鐵「聊滿3hrs」！她一查卻嚇慘　驚覺逃一劫

網購包裝減量「7／1起實施」　環保署：不得使用PVC

嘉藥「實習指導藥師培訓工作坊」　培育關懷藥師菁英

麻將一把爽贏23萬！友人「自摸超狂1牌局」曝光　網驚：起雞皮疙瘩

網路塞3個月！連江縣長率眾立院抗議：漠視離島居民權益

周杰倫哪首歌最猛？「18年前經典作品」被狂點名　網友喊：太難選

首屆台南車展盛大登場　黃偉哲加碼「TAINAN搖滾春天演唱會」

帶著母親遺照、視障父親、腦麻兒子　他們追隨白沙屯媽祖圓夢

7寶媽林叨Sydney「挺6月肚登百岳」拉繩攀爬！全場驚：最強孕婦

FOCASA馬戲藝術節、國際蘭展、古都馬　黃偉哲暢談春旅首選台南

快訊／高雄噁男「口水壽司放回去」還嗆：淋北故意　爭鮮3點回應

東京疑現禽流感！動物園3鴨鴨染疫亡　井之頭自然文化園拉警報

修杰楷狹持小女孩　滿臉鬍渣「驚恐雙眼」網全認不出！

第2次投胎！OL月領28K「靠1招翻身」當貴婦　買車房狂炫富

臧芮軒打槍告白「只想當朋友」　Teddy苦澀：妳可以喜歡別人

被雲海團團包圍！苗栗觀景野餐新據點　臥躺露營風帳篷放空一下午

太狠了！男猥褻兒童怕被捕　揮刀自宮「毀根滅跡」

預售案衝上8字頭　在地：「瘋城」買氣外溢2大重劃區

心理師推5招「讓人愛上你」！　2原因常被騙感情：想證明自己有人要

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

生活熱門新聞

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

文化禮金擴大發放！18到21歲都有

北一妹顧植物人哥哥「結婚1要求」　他嘆自私被罵爆

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

40K男「月噴3萬開銷」　全場見1細節怒了：活該

白沙屯媽祖遇塞車！「粉紅超跑」突飛起穿車陣

白沙屯媽甩尾衝進全聯！店長：才剛夢到媽祖

「雨水」要來了！　全台變天時間曝

白沙屯媽祖聽到她在哭！180度迴轉上前

星雲燒出舍利子　醫PO「真正結石照」：差很多

南部「神奇1超市」他淚推爆！一家3口晚餐不到100元

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

粉紅超跑狂撞貨車！車主淚曝：媽祖婆來找人了

「3生肖」財運噴發　有望一夜致富

更多熱門

相關新聞

診所藥師做一休一「月薪9萬起」！同業曝高薪真相

診所藥師做一休一「月薪9萬起」！同業曝高薪真相

許多人都希望擁有高薪工作，甚至夢想達到年薪百萬，一名網友最近在人力網站看到一篇徵才資訊，藥師做一休一，月薪高達9萬元，讓他很驚訝，他猜測一天的工時約12小時，換算下來時薪也有5百元以上，後悔當初沒有讀相關科系，貼文一出，釣出同業曝真相。

農16區段發展俱佳　「遠雄PARK 16」輕豪宅獲菁英青睞

農16區段發展俱佳　「遠雄PARK 16」輕豪宅獲菁英青睞

黃偉哲感謝藥師協助打造防疫最佳成績

黃偉哲感謝藥師協助打造防疫最佳成績

發完最後1箱抗病毒藥藥師馮水源告別人世

發完最後1箱抗病毒藥藥師馮水源告別人世

楊智惠獲票選部立台南醫院最親切藥師

楊智惠獲票選部立台南醫院最親切藥師

關鍵字：

嘉藥培訓工作坊培育關懷藥師菁英

讀者迴響

熱門新聞

快訊／劉文正沒有死！

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

女星結婚13天遭老公「砍斷手指打到流產」！

獨／夏玉順改口證實劉文正假死！原因曝光

陳盈潔教唆偽簽本票案　改判3年2月

網紅遭霸凌輕生！妻淚：留下兩老和3月大女兒

小S女兒在家突「脫衣爆哭」！法師到場收驚

劉文正被詐死「本人首發聲怒了」！早和前經紀人沒聯絡

半夜逛唐吉軻德…結帳「目睹驚人一幕」

違遺願撿舍利子！他爆佛教名山弟子1句真心話

文化禮金擴大發放！18到21歲都有

快訊／房貸補貼方案出爐！　家戶所得120萬元內每戶可拿3萬

北一妹顧植物人哥哥「結婚1要求」　他嘆自私被罵爆

劉文正還活著！　伊能靜微博首發聲

懷胎6月婦倒地沒心跳　孩子保不住…夫淚崩

更多

最夯影音

更多
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻
烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

烏龜被呼喊名字「快步報到」　撒嬌討摸！她笑：養到小狗

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

蘿莉塔宣布懷孕！親曬2條線報喜　男友重現下跪求婚…小S直呼感人

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

3歲兒塗指甲遭老師糾正　爸直接帶他去店裡做美甲

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

梁朝偉迷人微笑挺《悲情城市》　親切揮手：我不太會講話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面