　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2022豐收年　嘉藥粧品系捷報頻傳席捲金銀銅獎

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系學生參與競賽，佳績不斷捷報頻傳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系學生參與競賽，佳績不斷捷報頻傳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學化粧品應用與管理系學生參與競賽佳績不斷傳出捷報，繼「HBC世界盃髮型美容美睫美甲眉藝文創國際比賽」囊括金銀銅等共13獎項後，「中華盃全國美容美髮美儀技能競賽」再奪3金、5銀、3銅7優等，與「國際文創盃國際技能競賽」2金、4銀、1銅佳績，兩場賽事共25獎項38人獲獎，展望2023更上層樓。

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系學生參與競賽，佳績不斷捷報頻傳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「中華盃全國美容美髮美儀技能競賽」集結國內近4百多名優秀選手參加，在粧品系林美惠老師指導下，許雅淳、吳沛蓁、莊一心、李佳縈、吳怡君、郭品瑄、蕭文涵、李宜庭、陳姵蓉、黃宜溱等10位同學，勇奪包含3金5銀3銅7優等18獎項的好成績。獲得冠軍的陳姵蓉說，感謝美惠老師鼓勵及傳授專業技巧，在大一就拿到人生第一座獎盃，不僅提升新視野，也更明確知道選擇嘉藥粧品系是正確的決定。

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系學生參與競賽，佳績不斷捷報頻傳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「國際文創盃國際技能競賽」1百多個競賽項目中，比實力也比創意，參賽學生不只需要優良的技術，更需要穩定的臨場反應與信心，粧品系徐又非老師指導的王婷榆、歐陽羽倢、張䓡彣、李安莉、劉筠坊、楊依庭、王畇茲等7位同學，從報名參加比賽起即不斷地自發性反覆練習，終在大專校院組當中脫穎而出，取得2金4銀1銅的佳績。

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系學生參與競賽，佳績不斷捷報頻傳。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林美惠老師表示，藉由參加競賽不斷的反覆練習，可看得出同學已超越了原來的自己，透觀摩其他參賽者的作品也可增進學生美學視野高度，啟發更多的創意及靈感。徐又非老師強調，人才培養必須透過經驗累積與視野拓展，抱持著學習的態度欣賞他人優點，進而提升自己，才能終有所成。

該校粧品系主任梁家華表示，美容美粧產業許多重要賽事都在年底舉辦，是優秀選手一展長才的絕佳時機，為幫助同學累積經驗及建立自信心，嘉藥粧品系教師團隊培訓學生參賽不遺餘力，並擁有充沛的化粧品相關學習資源，鼓勵學生參加國內外競賽，提升自我專業能力、培養職場競爭力，期望每個同學在畢業前都具備知識及技術，成為專業自信具競爭力的美粧達人。

ET快訊
快訊／調查局官員猥褻2正妹！　下場慘了
快訊／小甜甜亮「法院保護令」！　遭宋先生跨坐暴打
6000元吵翻！　鄭家純點名1類人「捐出來」
快訊／丟丟妹超短裙薄紗現身了！　火辣出庭
丟丟妹老公開撕！　告妻搬4千萬涉侵占
快訊／星光幫女星生了！　寶寶躺保溫箱治療
快訊／高虹安宣布：新竹棒球場不辦WBC熱身賽！
鄉長外遇下屬被拍「荒淫片」勒索600萬！　他照樣當選
快訊／6000元何時領？　最快入帳時間點曝光
調查局官員是捷運癡漢！　2女遭摸私處

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／8歲童確診併發腦炎　口吐白沫眼上吊送醫3天不治…學校哀悼

普發6000元吵翻　鄭家純表態了！點名1類人「捐出來」爆共鳴

美妝YTB老公涉洗錢案　「不知情」心碎離婚！他列時間軸打臉：騙誰

好市多「高檔1神物」被調包　妹子氣炸退貨！網逆風羨慕：好吃耶

今年將採購大批新疫苗　李秉穎估一定打不完：成本效益不高

媳婦懷孕離職！婆婆竟拿「大姑5年前內褲」給她穿：怕噁心就用護墊

震央罕見！桃園楊梅3.2淺層地震　氣象局曝「主因」：餘震機率小

2022豐收年　嘉藥粧品系捷報頻傳席捲金銀銅獎

楊梅鄉民以為爆炸　8:15地震「震央很少見」

高教深耕二期970億元上路　聚焦學校發展特色＋培育學生關鍵能力

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

宋逸民「90度鞠躬」道歉　認今天是「結婚20周年日」陳維齡哭了

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

丟丟妹老公宣戰「還有更黑暗的事」　家中0地位..嗆丟爸：是你造成的

女洗車肉身插隊被拍比YA　後方駕駛怒罵：不要臉！

3歲妹熱情對Siri告白　催促問：我在等妳回應

獨／8歲童確診併發腦炎　口吐白沫眼上吊送醫3天不治…學校哀悼

普發6000元吵翻　鄭家純表態了！點名1類人「捐出來」爆共鳴

美妝YTB老公涉洗錢案　「不知情」心碎離婚！他列時間軸打臉：騙誰

好市多「高檔1神物」被調包　妹子氣炸退貨！網逆風羨慕：好吃耶

今年將採購大批新疫苗　李秉穎估一定打不完：成本效益不高

媳婦懷孕離職！婆婆竟拿「大姑5年前內褲」給她穿：怕噁心就用護墊

震央罕見！桃園楊梅3.2淺層地震　氣象局曝「主因」：餘震機率小

2022豐收年　嘉藥粧品系捷報頻傳席捲金銀銅獎

楊梅鄉民以為爆炸　8:15地震「震央很少見」

高教深耕二期970億元上路　聚焦學校發展特色＋培育學生關鍵能力

新竹棒球場存在152項問題　高虹安忍痛宣布：不辦經典賽熱身賽

連勝文沒當兵反兵役延長？朱立倫急滅火是家長心態　國民黨挺國防

通緝男怕曝光「一直躱女友後面」　桃園眼尖警戳破假身分

明天揪同事一起喝！　超商連3天「大杯特濃美式買1送1」

外送員東西放了就走　媽門口取貨發現「10kg貨物」壓嬰兒身上嚇壞

朱立倫稱藍營執政現金年前發　綠委批「喊燒」：不是當過新北市長嗎？

快訊／官員搭捷運「5分鐘內猥褻2正妹」！調查局回應了：從重懲處

機車騎士違規行駛快車道「警只勸導不開單」　恆春分局回應了

「台北年貨大街」明登場！晶華住房含早餐、名廚帶逛迪化街教煲湯

上櫃和進電子遭掏空8000萬　前董事長起訴…副董逃亡被通緝

乳巨難聚人心！高雄警臨檢酒店　低胸短裙妹軍容壯盛比客人多

生活熱門新聞

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

她留言「演得生硬」　藝起發光粉專按讚了

尾牙「超強運3星座」！易抽中大獎過好年

警拍安妮亞搶銀行　1天吸引400萬日本人觀看

全民領錢了！最高拿15000元

楊梅鄉民以為爆炸　8:15地震「震央很少見」

第一位YTB「斗內金破千萬」是他！罵人就有錢

好市多1夯物「小孩吃上癮」！千人讚：想多囤幾盒

全民普發6千元　矢板明夫警示「安倍晉三教訓」

綁肉羹塑膠繩賣300元　4人買了！網曝暗黑內幕

2000元刮刮樂中獎率超高？　回本率曝光

I奶幼教師下海拍寫真　媽見辣照淚崩

10年老A片平台「無預警倒了」　震驚老司機

更多熱門

相關新聞

嘉藥USR攜手青銀共學

嘉藥USR攜手青銀共學

嘉南藥理大學執行「營造 Alia(e)n 宜居地」USR計畫，日前分別與高雄市阿蓮區中路里及阿蓮里攜手辦理「青少年社會企業CEO體驗-世代共學E起來」及「青銀共煮創意設計料理」活動，由嘉藥服務團隊帶領學生邀請在地學子及社區長輩，體驗大學實務課程共創美好生活體驗。

嘉藥粧品系HBC世界盃金銀銅攏包

嘉藥粧品系HBC世界盃金銀銅攏包

粧品產業年度盛事在嘉藥　

粧品產業年度盛事在嘉藥　

嘉藥餐旅侍酒揚威國際

嘉藥餐旅侍酒揚威國際

台南林百貨摩登大遊行

台南林百貨摩登大遊行

關鍵字：

嘉藥粧品捷報

讀者迴響

熱門新聞

板橋凌晨巨響！住戶聽「轟一聲」嚇壞

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

老公涉洗錢案…美妝YouTuber宣布離婚！

6000元何時領？　最快入帳時間點曝光

阿嬤葬禮辦完死者甦醒！家屬聽真相崩潰

蕭敬騰搭私人飛機返台！看到留言「歡迎回家」回應了

日女團登台南跨年「後台麥沒關」心聲全被播出

20歲妹遭酒駕高速撞死　「全裸拖屍」13公里

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

假鈔集團成員皆20多歲　彰化夜市攤商整晚慘做白工

快訊／五股死亡車禍！爸騎車載女兒遭撞飛亡

愛愛太多次「精盡人亡」？泌尿醫解答　一天DIY最佳次數曝光

小S私下「只給派翠克」　蔡康永起身拒錄

她留言「演得生硬」　藝起發光粉專按讚了

更多

最夯影音

更多
北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！
《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面