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嘉藥國考搖籃證照推手　醫管系師生佳績傲人

▲嘉南藥理大學嘉藥醫務管理系於甫放榜的醫學資訊管理師，錄取49位，通過率高達近75％，為全國私立科技大學之冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學嘉藥醫務管理系於甫放榜的醫學資訊管理師，錄取49位，通過率高達近75％，為全國私立科技大學之冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學可說是「國考搖籃證照推手」，嘉藥醫務管理系於甫放榜的醫學資訊管理師，錄取49位，通過率高達近75％，為全國私立科技大學之冠。

目前最夯的「疾病分類員」也有5位在校生順利考取，再加上日前公告的藥師國考一階狀元、營養師國考榜首及探花、消防設備師榜首等佳績，顯示嘉藥「國考搖籃」實至名歸，引領學生邁向更燦爛的職涯人生。

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為培育優秀醫管專業人才，嘉藥醫管系自102年起開設醫學資訊管理師證照班，邀請台灣醫學資訊管理學會專業師資授課，透過線上模擬測驗進行考前衝刺，並輔以實質證照獎勵，已成功輔導超過1300位學生取得醫管相關証照，其中全國唯一滿分通過「醫學資訊管理師」就來自嘉藥醫管系，創下「史無前例」的傲人成績，近期更在「2022健康照護聯合學術研討會」中獲得「研究風氣優良獎」及「研究成效優良獎」，成為全國唯一榮獲雙獎的大專校院，師生表現質量皆美，實屬不易。

▲嘉南藥理大學嘉藥醫務管理系於甫放榜的醫學資訊管理師，錄取49位，通過率高達近75％，為全國私立科技大學之冠。（圖／記者林悅翻攝，下同）

通過醫學資訊管理師的陳同學表示，很開心能在畢業前通過醫資師考試，醫資師證照是醫管系學生的專業認證，拿到了等於獲得可以進入醫療院所工作的基本門檻，很感謝系上老師一路以來的教導及鼓勵，也會繼續充實自己，下一步將瞄準「疾病分類師」，期許自己能坐擁「醫學資訊管理師」及「疾病分類師」的雙師證照，順利進入理想的醫務領域。

嘉藥醫管系謝碧容主任表示，醫管系多元培養學生實務技能及學術研究能力，除了鼓勵學生參與國內外醫務管理相關研討會，與醫管界菁英前輩交流，也鼓勵學生在校期間考取相關醫學資訊類證照，讓該系的學生能成為專業證照加持，學術研究能力嘉職的全方位醫務專業達人。

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