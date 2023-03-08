台中警歡度38婦女節「量身定做」　不忘宣導軍醫網購投資詐騙

▲台中警歡慶38婦女節，不忘為各年齡層「量身定做」，宣導軍醫、網購、投資等詐騙手法。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

今天3月8日國際婦女節，台中市警察局第四分局除了依例贈送女警面膜保養品等禮盒之外，三句不離本行，趁機宣導各項詐騙手法，依30歲、40歲、50歲不同年齡層的婦女，可能會遇上的詐騙理由製成簡單易懂的圖表，讓民眾在慶祝節日之前也時時心生警惕，這也顯見警方反詐騙的積極和用心。

「致30歲的妳，享受自在生活時刻」，慎防網路虛擬愛情，一旦談錢就傷感情；「致40歲的妳，尋找寵愛自己價值」，網路購物勿輕信分期付款；「致50歲的妳，活出自信優雅步調」，投資不明股票，當心被剝兩層皮。句句警語，貼近時事，易懂易讀。

第四分局長李建興將精美禮盒，親自送至每個女警手中，警友會第四辦事處則是提供手工低糖餅乾和大蛋糕與大家同享，現場氣氛溫馨融洽，下午又加碼熱騰騰的肉包和巧克力，全天候馬拉松式的慶祝，令所有女性同仁直呼38婦女節真的很幸福。

而第四分局粉絲專頁在38婦女節當天辦理抽獎活動，以分局女性為主角，描述30歲、40歲、50歲各個年紀所展現的心境，結合反詐騙宣導，短短一句話，將不同年齡層會遭遇的詐騙手法，展露無遺，讓人看了很有感。