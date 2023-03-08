38婦女節有限定好康　電商加碼全站回饋、送萬份肯德基

▲38婦女節別忘了寵愛自己，電商鎖定女性喜愛的消費品推促銷。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

今天迎來一年一度38婦女節，電商祭出一系列精選優惠，讓姊妹們可以寵愛自己又省荷包，買到心儀好物或是趁下殺好好補貨，尤其把握3/8一日限定加碼及限時優惠，除了低價搶購熱門爆品，還可以賺到高額回饋或是品嚐經典蛋塔、薯條與冰紅茶肯德基下午茶。

東森購物網「我就是女王」活動精選美妝保養、保健、3C家電等下殺，並祭出指定商品買一送一、整點限時瘋搶，以及全站消費滿額登記抽美妝豪禮、一鍵全領限量折價券、會員免費玩遊戲抽東森幣、挑戰任務滿額拿$1250等多項好康，今天更有一日限定加碼，單筆消費滿388元可參加樂透金、東森幣或折價券等抽獎活動，中獎機率100%，另有限時加碼滿額登記最高送1380枚樂透金。

▲東森購物網「我就是女王」活動，在3/8這天祭出一日限定加碼。（圖／翻攝自東森購物網）

momo購物網今也有三大當日限定活動，包含全站最高回饋34%、野餐帳篷滿額送及萬份肯德基下午茶，累積消費滿額並完成登記即可參與，同時精選話題新品蘭蔻極光精華、獨家新色New Balance 373復古運動鞋、赤陶橘ASUS輕薄筆電、香醇湛盧濾掛式咖啡等，還有M2、Ariel、dyson、Le Creuset、善存、愛迪達、石頭科技等品牌好物祭出驚喜價。

PChome 24h購物限時推出全站商品38折起，像是精品皮件「COACH經典馬車素面牛皮斜背半月包（糖粉）」以及韓國最美鍋具「NEOFLAM Sherbet蜜桃雪酪系列鍋具3件組」都有直降萬元，同時祭出3/8一日限量加碼，凡購買美妝、時尚指定品項最高回饋15% P幣，以及當天晚上21:00至22:59 LINE購物導購指定品再加碼5%回饋。

蝦皮購物攜手華歌爾、黛安芬、蕾黛絲、思薇爾、玉如阿姨、Aden Hud等超過150家內衣品牌下殺3折，小褲限時39元起、專櫃內衣買一送一、成套999元起等優惠組合，曼黛瑪璉包覆提托經典內衣，品牌寵粉價500元；黛安芬風格自在系列涼感無痕透氣軟鋼圈內衣，限時買一送一，2件僅1,580元，女性想打理內在美可趁今、明兩天買起來。

▲瞄準輕熟女消費力，蝦皮購物攜手超過150家內衣品牌，各式小資流行款式與專櫃名品通通下殺3折。（圖／蝦皮購物提供）

迎接女神節到來，樂天市場在3/8～3/12天天推出超值商品，精選多款人氣餅乾、香氛保養、日本甜點，祭出限時優惠5折起，如簡單李水果夾心餅 原價990元，3/8 10:00領券只要465元即可入手，Jo Malone香水原價1,599元，3/8 18:00領券只要599元，資生堂百優精純乳霜原價3,600元，3/10 10:00領券只要2,074元，消費者可鎖定整點時段搶眾多熱門爆品。

博客來推出「女神節」活動，最低3折起，鎖定女性消費品，主打女神「必BUY精選」單元，嚴選美妝保養、圖書、日用生活，櫻花限定爆款單品同步開賣，3/7、3/8兩天精選夯品買一送一，全館結帳滿千85折起，最高回饋23.5%，MUJI無印良品館則有消費滿千88折只到3/14止，3月站上還有春季便當展、醫美大賞、在地美食展等，滿足時下女性全方位的生活所需。