桃警與電影院合作　提升反詐騙宣傳效能

▲桃園警方與轄內電影院等場所合作，播放黃明昭署長反詐騙宣導影片。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警分局為落實政府阻詐策略，提升反詐騙宣導效能，與轄內電影院、移工舞廳、KTV等人潮聚集場所業者進行協調，提供時段播放黃明昭署長反詐騙宣導影片，並發放傳單，強化民眾對於詐騙手法之認識，使詐騙集團無法施其技倆，由源頭杜絕詐騙歪風。

▲▼強化民眾對於詐騙手法之認識，購票民眾也駐足觀賞。（圖／桃園警分局提供）

影城於售票窗口上方螢幕播放著「阿昭署長宣導防詐系列」影片，讓購票觀眾於等待期間可透過影片宣導，經由黃署長對於五種常見詐騙手段的剖析說明，深刻認識詐騙集團慣用詐騙手法，提升民眾對於詐騙集團的戒心。同針對移工也由防治組外事警員蔡佳珉與偵查隊組成反詐宣導團，至移工舞廳進行宣導，除以流利的英語說明宣導外還發放傳單增加阻詐，叮嚀移工朋友勿輕信不實訊息，以免上當受騙成為被害人。

另外，桃園分局去年阻止詐騙案件共306件(金額1億4506萬元)；今年迄今已阻止詐騙案件41件(金額3637萬元)。據據警政署統計，去年1至10月詐欺犯罪發生數共計2萬3927件，較上年同期2萬305件增加3622件，「投資詐欺」就佔了5301件，並較上年同期增加1418件。被害年齡層統計，又以24至64歲占比最高，顯現詐騙集團手法日新月異，對於社會、民眾危害至深。