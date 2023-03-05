　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

棒球經典賽熱身賽斗六開打　雲林警大陣仗聚場外...宣導防詐！

▲WBC熱身賽今日於斗六棒球場開打，斗六警分局長黃念生、副分局長黃仁男率與多名警員於場外宣導反詐騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

WBC熱身賽今日於斗六棒球場開打，味全龍打擊教練張泰山亦支持警方宣導反詐騙並一同合影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

第5屆WBC世界棒球經典賽官辦熱身賽於今、明（5、6）日在雲林斗六棒球場舉行，雲林縣警察局局長林故廷為杜絕詐騙、貫徹執行「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，於今日指示刑警大隊、斗六警分局及虎尾警分局共同組成宣導團前往棒球場進行宣導，吸引棒球迷及觀賽民眾目光。

今日上午斗六棒球場外熱鬧滾滾，刑警大隊、斗六分局及虎尾分局除了在售票入口處設置宣導攤位，進行反詐、反毒、婦幼、交通安全宣導外，更在棒球場外野大螢幕播放縣長張麗善及警政署長黃明昭「宣導防詐系列」短片，藉由賽事場地宣傳反詐騙，盼能提升觀賽民眾們反詐的警覺心，降低自己或親友遭詐的可能性。

▲WBC熱身賽今日於斗六棒球場開打，斗六警分局長黃念生、副分局長黃仁男率與多名警員於場外宣導反詐騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲WBC熱身賽今日於斗六棒球場開打，斗六警分局長黃念生、副分局長黃仁男率與多名警員於場外宣導反詐騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

此外，警方也針對交通宣導重點向現場民眾強調「非號誌化路口」行車安全的觀念與常識，宣導「車輛慢看停、行人停看聽」，提醒駕駛人「閃黃燈要減速、閃紅燈要停車」，在無號誌路口應減速慢行，並遵守「停」、「讓」規定，確認安全後再開車。

斗六分局分局長黃念生表示，警方特別利用今天賽事機會，為大家提供交通安全及反詐騙宣導的服務，藉由一系列的防詐短片來讓鄉親認識詐騙集團的各類手法，進而免於遭受詐騙，保障自己財產的安全。

另也特別提醒，普發現金的特別預算通過後，詐騙集團也蠢蠢欲動，陸續已有民眾收到可提前領現金的釣魚簡訊，請大家不要隨意點選不明簡訊連結，避免個資及帳戶外流，人財兩失，有任何疑問均可直接至派出所或撥打110及165反詐騙專線洽詢。

▲WBC熱身賽今日於斗六棒球場開打，斗六警分局長黃念生、副分局長黃仁男率與多名警員於場外宣導反詐騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲WBC熱身賽今日於斗六棒球場開打，斗六警分局長黃念生、副分局長黃仁男率與多名警員於場外宣導反詐騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►不論國籍！有需求台灣警就熱忱服務　越南工豎指大讚

►雲林秧苗受風寒致枯黃　農業處：救助金額每公頃4千

►網紅西螺賣菜郎也在看「阿昭署長」　警方深入市場反詐騙

►快訊／國3古坑「轎車撞施工車」　三角錐倒一排...傷亡狀況不明

►「四海招牌給你拿」騙豬仔柬埔寨搞詐騙　直送KK園區...瓦斯槍凌虐

ET快訊
賤葆出意外「滿地都是血」！　遊客衝上前救人
開門見男女忘情啪啪中　他急抽離尷尬穿褲
快訊／光芒重砲開轟！　巴拿馬8比4勝統一獅
行人天堂？　歹徒飆速逃亡竟「停等學生過馬路」
馬英九不忍了！　撂重話批：這樣下去很危險
男年薪600萬！　開2條件找不到對象
新北行人地獄！老夫婦走斑馬線遭撞　「四腳朝天」倒地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

養成社區人才　台東第5屆社區專業經理人初階課程今開訓

棒球經典賽熱身賽斗六開打　雲林警大陣仗聚場外...宣導防詐！

酒駕拒測下場慘　永康警呼籲民眾毋湯安捏！

台南做工行善團第203戶完工　南化火災戶修復家園

「阿昭署長來了」防詐影片+手舉牌　桃警婦女節活動大力宣導

失智翁深夜呆坐便利商店　龜山警查出身分送返家

南警酒駕大執法　善警取締5件不手軟

新北大鵬國小發表操場改建縮時紀錄　家長日增添奇妙旅程健康味

台東縣衛生局3／6起推婦女健康篩檢　有機會獲超商禮券

活化警用空間　內埔瑪家分駐所停車場預計3月底啟用

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

南韓焗烤龍蝦攤販超嗨　全店跳群舞炒熱氣氛！

歐告突破障礙奔上樓找汪姐 12歲貴賓快被煩死：你又來

駕駛洗完車...暴衝直撞前車　下秒巴庫撞後車！苦主傻眼

養成社區人才　台東第5屆社區專業經理人初階課程今開訓

棒球經典賽熱身賽斗六開打　雲林警大陣仗聚場外...宣導防詐！

酒駕拒測下場慘　永康警呼籲民眾毋湯安捏！

台南做工行善團第203戶完工　南化火災戶修復家園

「阿昭署長來了」防詐影片+手舉牌　桃警婦女節活動大力宣導

失智翁深夜呆坐便利商店　龜山警查出身分送返家

南警酒駕大執法　善警取締5件不手軟

新北大鵬國小發表操場改建縮時紀錄　家長日增添奇妙旅程健康味

台東縣衛生局3／6起推婦女健康篩檢　有機會獲超商禮券

活化警用空間　內埔瑪家分駐所停車場預計3月底啟用

吳宗憲正妹女弟子MIUSA哭了！　圈內人爆她私下真實面

少年校園旁慘遭性侵！淫男「隔褲強戳19秒」遭判3年半

俄軍損失逾20萬兵力　激戰巴赫姆特！烏兵第一視角作戰畫面曝光

百萬YTR出國滑雪爆意外「滿地都是血」！傷口深到見肉　遊客衝上前救人

養成社區人才　台東第5屆社區專業經理人初階課程今開訓

親密接觸傳染！羅一鈞曝「染猴痘」皮膚變化　1萬劑疫苗洽購中

樂團女主唱驚傳離世享年38歲！　團員封口「她出國了」竇靖童曾翻唱她名曲

棒球經典賽熱身賽斗六開打　雲林警大陣仗聚場外...宣導防詐！

全台鬧蛋荒！南投觀光工廠「喝喝茶」即起限購茶葉蛋　賣完為止

寵物狗深夜狂叫！鄰崩潰報警　飼主挨罰怨：已經裝氣密窗了

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

地方熱門新聞

高雄電纜炸「人孔蓋飛天」畫面曝

朽木變黃金！新北三芝藝術家楊樹森讓漂流木有了溫度　

林明溱訴敗因：無槍無彈+努力不夠

全中運網球場害摔慘　竹縣晚間回應

彰化送肉粽路線曝！最後地點鄉民看傻

百戶停電　高雄人孔蓋冒煙原因曝

嘉義中埔「春嬉風鈴」八掌溪畔登場

新莊雜貨店賣雞蛋「1斤100元」！開門就搶光

2023台南古都國際半程馬拉松

綠競：南投人再讓她失望就對不起她

桃園龍德宮南巡祈福遶境啟程　為台灣祈福

元智大學34歲生日　將擴大招收外籍生

大鵬國小操場改建縮時紀錄　家長日增添健康味

酒駕拒測下場慘

更多熱門

相關新聞

雲林女失聯僅回「OK」太可疑　警桃機攔截

雲林女失聯僅回「OK」太可疑　警桃機攔截

雲林一名女子昨（4）日從家中一聲不響離開，家人於今日凌晨發現其未返家，以通訊軟體聯繫卻僅得到簡單回覆「OK」隨即失聯，家屬深恐女子遭騙淪為豬仔，馬上向斗南警分局斗南派所報案，警方迅速找停在火車站的機車，更發現女子通信定位在機場，通報航警後順利攔截出關，目前家屬已前往桃園協助釐清中。

台灣對棒球多瘋狂？美記者一張照片完美說明

台灣對棒球多瘋狂？美記者一張照片完美說明

北市義消總隊防宣大隊大同中隊參訪南消

北市義消總隊防宣大隊大同中隊參訪南消

國際胡蘿蔔日東勢鄉湧進1.2萬人拔蘿蔔

國際胡蘿蔔日東勢鄉湧進1.2萬人拔蘿蔔

有需求台灣警就服務　越南工豎指大讚

有需求台灣警就服務　越南工豎指大讚

關鍵字：

WBC世界杯經典賽雲林反詐騙宣導斗六警分局斗六棒球場

讀者迴響

熱門新聞

歌仔戲大師陳美雲過世　享壽72歲

夫妻性慾太強創約砲群　人妻只有這禁忌

謝金燕哭了吐秘密「我不是豬哥亮親生的」

今晨6.7℃！　下波「上看寒流」轉雨大變天

蔥油餅闆娘沒有刻意搓鈔　沈政男2點分析

一半賓客沒來　新人砸82萬宴客毀了

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

蔥油餅闆娘找錢搓鈔　完整影片曝！

韓邪教主打屁股喊「高潮50次」錄音檔曝光！

清心為何不會倒？內行曝一飲品打趴全台

淡水塞爆！議員父親告別式政壇大咖都到

好市多「超雷1物」！苦主怒：家人吃了拉肚子

應采靈轟準媳婦「像狗一樣」

快拿身分證！「6區居民」玩樂園500元

法拍屋「裡面躺著植物人」！爸慘遭3子女遺棄

更多

最夯影音

更多
2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送

2童過馬路「遭車流逼退」　熱心騎士見狀幫擋車護送
趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

趙小僑愛女「典典寶寶」陪哥哥上學　劉子銓爆料妹妹「出門就有偶包！」

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

洪詩、李運慶登記結婚了！　「親手做木頭婚戒」出意外

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

林柏宏想出金句：真的不敢相信！　《火神》就在講…被虧本色出演XD

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

正妹超靈活穿梭遊樂設施 快速通關28秒後竟失利

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面