棒球經典賽熱身賽斗六開打　雲林警大陣仗聚場外...宣導防詐！

▲WBC熱身賽今日於斗六棒球場開打，味全龍打擊教練張泰山亦支持警方宣導反詐騙並一同合影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

第5屆WBC世界棒球經典賽官辦熱身賽於今、明（5、6）日在雲林斗六棒球場舉行，雲林縣警察局局長林故廷為杜絕詐騙、貫徹執行「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，於今日指示刑警大隊、斗六警分局及虎尾警分局共同組成宣導團前往棒球場進行宣導，吸引棒球迷及觀賽民眾目光。

今日上午斗六棒球場外熱鬧滾滾，刑警大隊、斗六分局及虎尾分局除了在售票入口處設置宣導攤位，進行反詐、反毒、婦幼、交通安全宣導外，更在棒球場外野大螢幕播放縣長張麗善及警政署長黃明昭「宣導防詐系列」短片，藉由賽事場地宣傳反詐騙，盼能提升觀賽民眾們反詐的警覺心，降低自己或親友遭詐的可能性。

▲WBC熱身賽今日於斗六棒球場開打，斗六警分局長黃念生、副分局長黃仁男率與多名警員於場外宣導反詐騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

此外，警方也針對交通宣導重點向現場民眾強調「非號誌化路口」行車安全的觀念與常識，宣導「車輛慢看停、行人停看聽」，提醒駕駛人「閃黃燈要減速、閃紅燈要停車」，在無號誌路口應減速慢行，並遵守「停」、「讓」規定，確認安全後再開車。

斗六分局分局長黃念生表示，警方特別利用今天賽事機會，為大家提供交通安全及反詐騙宣導的服務，藉由一系列的防詐短片來讓鄉親認識詐騙集團的各類手法，進而免於遭受詐騙，保障自己財產的安全。

另也特別提醒，普發現金的特別預算通過後，詐騙集團也蠢蠢欲動，陸續已有民眾收到可提前領現金的釣魚簡訊，請大家不要隨意點選不明簡訊連結，避免個資及帳戶外流，人財兩失，有任何疑問均可直接至派出所或撥打110及165反詐騙專線洽詢。

▲WBC熱身賽今日於斗六棒球場開打，斗六警分局長黃念生、副分局長黃仁男率與多名警員於場外宣導反詐騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）