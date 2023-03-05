果陀《我在詐騙公司上班》諷詐團　警拉抬全民反詐意識

記者張君豪／台北報導

北市警察局結合市政各局處及民間團體，打造「臺北智能防詐生態圈」，以公私協力、地毯式的宣導策略，將各式各樣詐騙手法的態樣及防範技巧烙印在民眾的腦中，有效提升大眾對於個人資料及財產的保護意識、市警局與果陀劇場合作拍攝2支宣導短片，宣導網路購物詐騙及假親友來電詐騙，希望藉此提升民眾防詐意識。

▲警政署長黃明昭大力透過傳媒放送反詐資訊、北市警方也和果陀劇場推出反詐宣導劇。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

台北市警局指出，年輕族群容易誤判的「網路購物詐騙」，及年長者容易上當的「假冒親友來電」，都是利用人性撿便宜心態，以限時、限量等字眼，吸引民眾點擊進入一頁式廣告網站，購買名不符實的商品。

歹徒或經由假冒電商客服人員，以操作失誤解除分期付款為理由，要求受害者前往操作ATM或網路銀行，藉機詐取存款；後者則係透過電信管道，由境外竄改電話號碼，假借遠房親戚、久未連絡好友等名義，謊稱急需用錢，以此手法濫用年長者的信任與善良，騙取畢生積蓄。

警方與知名「果陀劇場」合作拍攝黑色激爽音樂劇《我在詐騙公司上班》，以舞台劇的形式，結合豐富的臉部表情、肢體動作與帶節奏感、喜劇效果的台詞，以輕鬆、幽默的風格詮釋出上述二種常見的詐騙手法。

警政署與全台警局也極力推廣、由警廣電台製作的《警政署阿昭署長來了》防詐宣導系列影片，對於最常見的「假網拍」、「假投資」、「假愛情交友」、「解除分期付款」、「假冒親友」等五種手法進行淺顯講解，希冀民眾莫誤陷詐騙話術導致造成財損。

上述反詐影片均可透過臉書「臺北波麗士」及「反詐騙小金剛」粉專觀看，警方也協請有線電視台之公益頻道，以及市政府在各場域之電視牆推播，未來將持續透過各式管道落實分群分眾宣導，提升全民反詐騙意識。

北市刑大呼籲：網路購物應慎選評價良好、有實體店面的賣家，並選擇具有第三方支付的網購平台進行下標，切勿利用臉書或LINE私下交易；若遇有開頭為「+」、「+886」等來電號碼，或要求操作ATM、網路銀行等情形，絕對是詐騙！民眾若有疑慮可撥打165反詐專線查證或利用「趨勢科技防詐達人」過濾高風險網路連結。

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