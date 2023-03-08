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軌道工業本土化！高鐵最年輕電路板女技師　逾百件維修品一手搞定

▲▼不到30歲的「高鐵女技師」張涵晴是電路板檢修課最年輕女性，2年內維修上百件故障品。（圖／高鐵）

▲不到30歲的「高鐵女技師」張涵晴是電路板檢修課最年輕女性，2年內維修上百件故障品。（圖／高鐵）

記者李姿慧／台北報導

今天(3/8)是國際婦女節，不少女性在工作領域發光發熱，台灣高鐵推動軌道工業與維修物料在地化，也吸引本土女性人才投入，其中一名不到30歲的「高鐵女技師」張涵晴是電路板檢修課最年輕女性，在男性同仁居多的職場不讓鬚眉，2年內維修超過上百件故障品，看見修好的零件讓列車正常運作是她最開心的事。

台灣高鐵推動「軌道工業本土化」與「維修物料在地化」，強化自主維修能力。高鐵在燕巢總機廠設置有電路板檢修課，專門負責維修其它部門送過來的故障零件，這些零件通常是過了原廠保固期或是在維修技術範圍內，例如車內顯示器、車間通道門、LED車燈等有關電路板的設備，全部都靠高鐵技師們妙手回春。這類陽剛氣息較重的職務，仍然有女性同仁加入，且表現亮眼。

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年紀不到30歲的張涵晴，是高鐵電路板檢修課裡面最年輕的女性同仁，因為高中時期對維修電路板非常感興趣，在好奇心的驅使下，就讀南台科技大學電子工程系，畢業後第一份工作是做面板研發，因緣機會支援其它部門維修，沒想到竟然修出心得，發現維修東西反而比研發好玩，後來便轉往電路板維修公司工作，因為看上高鐵工作穩定且福利好，便踏入高鐵工作將近2年，維修超過上百件故障品。

▲▼不到30歲的「高鐵女技師」張涵晴是電路板檢修課最年輕女性，2年內維修上百件故障品。（圖／高鐵）

▲▼最年輕「高鐵電路板女技師」張涵晴2年內維修上百件故障品。（圖／高鐵）

▲▼不到30歲的「高鐵女技師」張涵晴是電路板檢修課最年輕女性，2年內維修上百件故障品。（圖／高鐵）

張涵晴表示，剛認識的人聽到她是高鐵女技師，都感到非常驚訝，但她認為女性在維修工作上，多了耐心與細心的優勢，像是在焊道檢查上，女性就可以比較仔細去看。這份工作帶來的成就感，張涵晴說：「看到自己修過的零件，出現在高鐵列車上，就覺得很開心！」

而令張涵晴印象最深的事，則是有一次把一輛工程車的顯示器修好了，維修人員直接帶著她上工程車安裝並測試，從維修一個小小的零件，卻能認識不同的領域與體驗，令她感到非常新奇。

高鐵公司表示，張涵晴表現亮眼的地方，是她自己發明了車頭燈LED板的檢測裝置，可以將修復完成的LED燈板放入像是盒子的裝置中，盒蓋具有透明遮光設計，只要接上電源就能快速有效率且在不傷害眼睛的情況下，測試燈板功能是否正常。從實務經驗當中，自行開發治具，這點讓主管與同事們都對她豎起大拇指，大表肯定。

▲▼不到30歲的「高鐵女技師」張涵晴是電路板檢修課最年輕女性，2年內維修上百件故障品。（圖／高鐵）

▲修好零件發揮功能，讓列車繼續服務旅客，對張涵晴來說是最大鼓勵。（圖／高鐵）

儘管對電路板維修工作已十分熟悉，張涵晴坦言還是會遇到卡關的時候，例如把一顆零件換掉，結果壞的是另一個組件，就得再裝回去，重新來過，而且部份維修品會有時間壓力，多虧主管與學長、同事們都很好相處，也都很樂意分享與傳授維修經驗，讓問題能夠迎刃而解。

性格謙虛的張涵晴對維修電路板充滿熱情，她強調，「這份工作不分男女，看見維修好的零件，繼續發揮功能，服務旅客，是給自己最大的鼓勵。」

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