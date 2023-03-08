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東京食品展秀台南「急凍芒果」　謝長廷讚保鮮技術解決農業問題

▲▼東京食品展台灣館中，台南業者秀出急凍水果。由左至右依序為駐日大使謝長廷、冠南生科總經理黃榮裕、農糧署署長胡忠ㄧ、南瀛農產國際行銷公司總經理余清永。（圖／台南市政府提供）

▲東京食品展台灣館中，台南業者秀出急凍水果。由左至右依序為駐日大使謝長廷、冠南生科總經理黃榮裕、農糧署署長胡忠ㄧ、南瀛農產國際行銷公司總經理余清永。（圖／台南市政府提供）

記者江采蓁／綜合報導

東京食品展台灣館開幕，台南市長黃偉哲率農會與食品業者進軍，其中一家台南業者冠南生物科技，現場端出整顆急凍芒果，吸引駐日大使謝長廷到場了解，農糧署長胡忠一也同時到場補充說明，吸引眾多國際買家目光，謝長廷更將急凍芒果拿在手中仔細端詳，大讚台南獨到的急凍保鮮技術。

冠南生物科技社長黃榮裕從台南展區的冷凍櫃，拿出整顆芒果，表示芒果雖然冰凍了兩年，但色澤絲毫未變，解凍後食用，依然可以聞得到香氣、吃得出原味，謝長廷將這顆急凍芒果拿在手中仔細端詳，也吸引許多買家與媒體圍觀，紛紛讚賞台南獨到的急凍保鮮技術。

此外，黃榮裕再拿出一整包玉荷包荔枝，表示雖然經過冷凍11個月，依然保有綠中帶紅的新鮮外觀，讓謝長廷看了忍不住感嘆，農民過去沒有這種保鮮技術，荔枝保存不易，一離開枝葉就逐漸外皮乾燥且顏色轉黑，使得外銷更為不易，胡忠一署長也補充，以前荔枝外銷需要燻蒸，現在透過急速冷凍就可以保存生鮮，對出口更有利。

黃偉哲則表示，急凍保存技術可以保存水果原汁原味，即便出口到其他國家，解凍後還是維持風味不變，這套技術不只提升外銷果品的賣相，也能幫助農民平衡產銷，水果大出時可以急凍一部分的數量，在適當的季節供貨到海外市場。

黃偉哲也強調，目前已有許多買家關注台南的急凍鮮果，不只台南盛產的鳳梨、芒果可以急凍保鮮，其他縣市盛產的香蕉、釋迦也可以透過同樣技術保鮮。若未來有機會成功開闢通路，台南也將收購其他縣市的鮮果，與各縣市農民一同打國際盃，讓台灣農產前進世界。

謝長廷指出，這次的東京食品展，台灣館共136攤，比去年增加4.5倍，是展覽所有單位中的第二大館，商品從新鮮水果、加工肉品、蜂蜜、果乾到茶葉，各有特色，他相信台灣的產品會受到日本買家的親睞。

▲▼謝長廷仔細端詳台南的急凍水果。（圖／台南市政府提供）

▲謝長廷仔細端詳台南的急凍水果。（圖／台南市政府提供）

▲▼東京食品展台灣館開幕，謝長廷與台灣地方縣市長合影。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

▲東京食品展台灣館開幕，謝長廷與台灣地方縣市長合影。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

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