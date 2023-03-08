持續缺蛋！台南鴨母寮市場「阿婆布丁」減量漲價　還要先預訂

▲台南知名美食的鴨母寮市場阿婆布丁，因缺蛋也扛不住，公告團購者至少需提早3天訂購，店售部分做多少賣多少，完為止。（圖／翻攝自弘記美食店臉書）

記者林悅／台南報導

國內缺蛋問題逐漸擴大，除一般民眾排隊搶購雞蛋隨處可見外，許多大量使用雞蛋為食材的店家，因缺蛋被迫調高價格、減量生產，甚至因無蛋可用宣布暫停供應蛋料理或彈性休假因應，台南知名美食的鴨母寮市場阿婆布丁，也公告調整價格，及團購者至少需提早3天訂購，店售部分則是做多少賣多少，售完為止。

國內缺蛋問題起發連鎖效應，除一般民眾每天都要到處搶購雞蛋外，也連帶造成業者受缺蛋而影響正常生意運作，這種情況從北到南都是一樣，像獲得北市牛肉麵節紅燒組冠軍的「皇家傳承牛肉麵」，日前也在臉書宣布即刻起停止供應蛋系列產品。

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▲觀光客排隊小吃國華街「七誠米粿」，也因缺蛋問題，採「彈性休假」方式，來度過這波蛋荒時期。（圖／翻攝自七誠米粿臉書）

而南部產地也是一樣有雞蛋供不應求的窘境，除蛋價飆漲，現在有錢也買不到雞蛋，台南不少知名美食小吃，受到缺蛋影響，除位在台南中西區的觀光客排隊名店「名東蛋糕」公告指雞蛋荒造成蛋產量減少，蛋糕賣完即不定時提早打烊，而同是觀光客排隊小吃國華街「七誠米粿」，也因缺蛋問題，除加蛋的價格也從10元漲到15元。甚至採「彈性休假」方式，來度過這波蛋荒時期，像3月7日起就臉書公告連休3天。

▲古早味銀波布丁，因蛋價一日三市，也扛不住，焦糖雞蛋布丁從現在每顆40元，可能調整為45元，並減量販售。（圖／翻攝自銀波布丁臉書）

而使用雞蛋為主材的布丁業者，像是古早味銀波布丁，因蛋價一日三市，也扛不住，焦糖雞蛋布丁從現在每顆40元，可能調整為45元，古早味手工布丁（1盒5顆）150元，也採做多少、賣多少，「售完為止」，也就是減量販售。

像台南市北區鴨母寮市場，知名的鴨母寮阿婆布丁（弘記美食店），是傳統布丁名店，除古早味布丁外，「巨無霸布丁」更是十分知名，一同要趁早才買得到！但這次也受到蛋荒的波及。

業者除在3月1日公告調整售價外，日前也特別在發布《重大公告》表示：「近期中南部好幾家養雞場發生禽流感，對於原本就缺蛋的情況無疑是雪上加霜。這1、2年雞蛋供不需求，這幾天更是有錢也買不到蛋，因為嚴重缺蛋的關係，布丁產量也受到影響。這陣子想買比較多者、團購主們，請"務必"先來電洽詢！至少提前3天以上先預訂（有預訂還不一定有），請勿臨時講，真的調不到蛋）。

業者苦嘆開店幾十年，第1次遇到沒蛋（沒材料）的情況，真是巧婦難為無米之炊！~我們也不知道該怎麼辦？只能有多少做多少了，唉…。」

▲全聯雞蛋區早點去還有蛋可買，晚一步就全賣光了。（圖／記者林悅攝）

台南目前全聯及傳統市場每天都有進蛋，但一早就被民力搶購一空，全聯是每人限購2盒，每盒65元，傳統市場是每人限購1袋，買1袋再拿去給店家秤重，1斤是55元，但也是引起民眾大排長龍，賣完為止。以台南北區黃昏市場為例，每天下午2時許，就已經大排長龍，等著買雞蛋。民眾表示，排隊民眾都是長者較多，年輕人很少，以前是四處排隊買口罩，而後是四處排隊買快篩，現在是四處排隊搶購雞蛋，這個家國到底怎麼了？