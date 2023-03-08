　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

持續缺蛋！台南鴨母寮市場「阿婆布丁」減量漲價　還要先預訂

▲台南知名美食的鴨母寮市場阿婆布丁，因缺蛋也扛不住，公告團購者至少需提早3天訂購，店售部分做多少賣多少，完為止。（圖／翻攝自弘記美食店臉書）

▲台南知名美食的鴨母寮市場阿婆布丁，因缺蛋也扛不住，公告團購者至少需提早3天訂購，店售部分做多少賣多少，完為止。（圖／翻攝自弘記美食店臉書）

記者林悅／台南報導

國內缺蛋問題逐漸擴大，除一般民眾排隊搶購雞蛋隨處可見外，許多大量使用雞蛋為食材的店家，因缺蛋被迫調高價格、減量生產，甚至因無蛋可用宣布暫停供應蛋料理或彈性休假因應，台南知名美食的鴨母寮市場阿婆布丁，也公告調整價格，及團購者至少需提早3天訂購，店售部分則是做多少賣多少，售完為止。

國內缺蛋問題起發連鎖效應，除一般民眾每天都要到處搶購雞蛋外，也連帶造成業者受缺蛋而影響正常生意運作，這種情況從北到南都是一樣，像獲得北市牛肉麵節紅燒組冠軍的「皇家傳承牛肉麵」，日前也在臉書宣布即刻起停止供應蛋系列產品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲觀光客排隊小吃國華街「七誠米粿」，也因缺蛋問題，採「彈性休假」方式，來度過這波蛋荒時期。（圖／翻攝自七誠米粿臉書）▲觀光客排隊小吃國華街「七誠米粿」，也因缺蛋問題，採「彈性休假」方式，來度過這波蛋荒時期。（圖／翻攝自七誠米粿臉書）

▲觀光客排隊小吃國華街「七誠米粿」，也因缺蛋問題，採「彈性休假」方式，來度過這波蛋荒時期。（圖／翻攝自七誠米粿臉書）

而南部產地也是一樣有雞蛋供不應求的窘境，除蛋價飆漲，現在有錢也買不到雞蛋，台南不少知名美食小吃，受到缺蛋影響，除位在台南中西區的觀光客排隊名店「名東蛋糕」公告指雞蛋荒造成蛋產量減少，蛋糕賣完即不定時提早打烊，而同是觀光客排隊小吃國華街「七誠米粿」，也因缺蛋問題，除加蛋的價格也從10元漲到15元。甚至採「彈性休假」方式，來度過這波蛋荒時期，像3月7日起就臉書公告連休3天。

▲古早味銀波布丁，因蛋價一日三市，也扛不住，焦糖雞蛋布丁從現在每顆40元，可能調整為45元，並減量販售。（圖／翻攝自銀波布丁臉書）▲古早味銀波布丁，因蛋價一日三市，也扛不住，焦糖雞蛋布丁從現在每顆40元，可能調整為45元，並減量販售。（圖／翻攝自銀波布丁臉書）▲古早味銀波布丁，因蛋價一日三市，也扛不住，焦糖雞蛋布丁從現在每顆40元，可能調整為45元，並減量販售。（圖／翻攝自銀波布丁臉書）

▲古早味銀波布丁，因蛋價一日三市，也扛不住，焦糖雞蛋布丁從現在每顆40元，可能調整為45元，並減量販售。（圖／翻攝自銀波布丁臉書）

而使用雞蛋為主材的布丁業者，像是古早味銀波布丁，因蛋價一日三市，也扛不住，焦糖雞蛋布丁從現在每顆40元，可能調整為45元，古早味手工布丁（1盒5顆）150元，也採做多少、賣多少，「售完為止」，也就是減量販售。

▲台南知名美食的鴨母寮市場阿婆布丁，因缺蛋也扛不住，公告團購者至少需提早3天訂購，店售部分做多少賣多少，完為止。（圖／翻攝自弘記美食店臉書）▲台南知名美食的鴨母寮市場阿婆布丁，因缺蛋也扛不住，公告團購者至少需提早3天訂購，店售部分做多少賣多少，完為止。（圖／翻攝自弘記美食店臉書）

像台南市北區鴨母寮市場，知名的鴨母寮阿婆布丁（弘記美食店），是傳統布丁名店，除古早味布丁外，「巨無霸布丁」更是十分知名，一同要趁早才買得到！但這次也受到蛋荒的波及。

業者除在3月1日公告調整售價外，日前也特別在發布《重大公告》表示：「近期中南部好幾家養雞場發生禽流感，對於原本就缺蛋的情況無疑是雪上加霜。這1、2年雞蛋供不需求，這幾天更是有錢也買不到蛋，因為嚴重缺蛋的關係，布丁產量也受到影響。這陣子想買比較多者、團購主們，請"務必"先來電洽詢！至少提前3天以上先預訂（有預訂還不一定有），請勿臨時講，真的調不到蛋）。

業者苦嘆開店幾十年，第1次遇到沒蛋（沒材料）的情況，真是巧婦難為無米之炊！~我們也不知道該怎麼辦？只能有多少做多少了，唉…。」

▲全聯雞蛋區早點去還有蛋可買，晚一步就全賣光了。（圖／記者林悅攝）▲全聯雞蛋區早點去還有蛋可買，晚一步就全賣光了。（圖／記者林悅攝）

▲全聯雞蛋區早點去還有蛋可買，晚一步就全賣光了。（圖／記者林悅攝）

台南目前全聯及傳統市場每天都有進蛋，但一早就被民力搶購一空，全聯是每人限購2盒，每盒65元，傳統市場是每人限購1袋，買1袋再拿去給店家秤重，1斤是55元，但也是引起民眾大排長龍，賣完為止。以台南北區黃昏市場為例，每天下午2時許，就已經大排長龍，等著買雞蛋。民眾表示，排隊民眾都是長者較多，年輕人很少，以前是四處排隊買口罩，而後是四處排隊買快篩，現在是四處排隊搶購雞蛋，這個家國到底怎麼了？

ET快訊
台灣今戰巴拿馬！　最新賠率出爐
女嬰出生4.5hrs全身燙傷「掉層皮」　護理師慘了
獨／中華隊首戰菜單出爐！　吃「巴拿馬菲力鮭魚」搶勝
女友為蒐證「讓教主性侵97分鐘」！　他痛揭不堪音檔
快訊／麥卡錫證實將與蔡英文見面！　不排除訪台可能性
女偶像改當議員！　從政年收破千萬「薪資明細公開」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

謝國樑表達支持基隆捷運　爭取降低地方自負額負擔

蛋荒波及學校營養午餐　陳吉仲：全力調度確保校園用蛋

石門水庫難吸遊客　桃禧經營1年就不玩了！3月底交回營運權

長時間打掃切菜滑手機易罹網球肘　物理治療師分享強化預防秘訣

缺蛋「改吃鴨蛋」惹議　陳吉仲：只是提供消費者一個選項

2023台灣美食展8／4-8／7世貿一館登場　官網開放線上報名

租國道下停車位「檳榔渣整杯飛下來」　她曝愛車慘照：半年2次

持續缺蛋！台南鴨母寮市場「阿婆布丁」減量漲價　還要先預訂

館長吃播自家便當　「抵兩餐」份量曝！網友驚：這樣220元超佛

4年服役＋就學方案　教長：6月底前公布「兼顧科系差異」

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

謝國樑表達支持基隆捷運　爭取降低地方自負額負擔

蛋荒波及學校營養午餐　陳吉仲：全力調度確保校園用蛋

石門水庫難吸遊客　桃禧經營1年就不玩了！3月底交回營運權

長時間打掃切菜滑手機易罹網球肘　物理治療師分享強化預防秘訣

缺蛋「改吃鴨蛋」惹議　陳吉仲：只是提供消費者一個選項

2023台灣美食展8／4-8／7世貿一館登場　官網開放線上報名

租國道下停車位「檳榔渣整杯飛下來」　她曝愛車慘照：半年2次

持續缺蛋！台南鴨母寮市場「阿婆布丁」減量漲價　還要先預訂

館長吃播自家便當　「抵兩餐」份量曝！網友驚：這樣220元超佛

4年服役＋就學方案　教長：6月底前公布「兼顧科系差異」

南投敗選被指「沒責任也得有責任」　侯友宜：一起面對共同承擔

色男吃女友竟還肖想下藥性侵她姪女！瞎扯：她醒來主動壓我

台南「和紘新東琚」　擁機能＋交通＋藝文綠氧生活

高雄3人球棒隊出沒！停車場遇襲慘被打斷腿　他控女兒閨蜜偷錢　　

陳建仁承諾撥補勞保千億！外界憂財源　綠黨團：相信政院有把握

快訊／台中南區疑鐵皮屋起火！黑煙狂竄傷亡不明

看離島最美金門大橋！立榮長汎推遊程　機+酒3883起比來回機票便宜

馬防部官兵斷炊吃罐頭　陳建仁：未來不能再發生

WBC棒球經典賽洲際登場...機動派出所進駐　已拾獲3皮包

侯友宜未來會輸賴清德？　蔡正元曝賴清德「最強優勢」：超耐打

「柏油路上畫標線」宛如藝術家　老手熟練寫SLOW過程超療癒！

生活熱門新聞

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

今晨8.6℃　下波「雨來了」急凍6度

結婚10年「愛愛0次」　老婆叫妹子來家裡！結局讚爆

日本搭機忘做1件事！　3400元噴了

英迪格酒店鐵皮屋景觀被嫌　作家：無知自私

Joeman說「蛋白質加熱流失」正妹營養師打臉

配偶沒繳國民年金！他收3000元罰單氣炸

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

住阿里山2晚6萬9！　「日本機+酒」價格曝

超旺4星座「財運大漲ing」！第1名薪水要變多了

台中捷運傳直通「金錢豹」　市府回應了

「濕冷大變」一波降雨　降10℃回冬時間曝

更多熱門

相關新聞

跑山天堂變飆車地獄！台南182線2月開837罰單

跑山天堂變飆車地獄！台南182線2月開837罰單

為降低市道182線交通事故數，歸仁分局2023年2月份在龍崎182線易肇事路段，規劃防制危險駕駛勤務，共計舉發837件、其中舉發超速748件、車輛設備規格不符22件、車輛電系設備擅自變更27件，以及無照駕駛28件與越級駕駛12件等。

台南歸仁區堆高機翻覆農地

台南歸仁區堆高機翻覆農地

台南市公布第20批酒駕累犯名單

台南市公布第20批酒駕累犯名單

即／安南區工廠實驗室火警　消防人員疏散搶救

即／安南區工廠實驗室火警　消防人員疏散搶救

蛋蛋危機！全聯店員背貼公告「只剩這個蛋」

蛋蛋危機！全聯店員背貼公告「只剩這個蛋」

關鍵字：

蛋荒台南美食鴨母寮市場阿婆布丁

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

華視主播車禍全臉毀容！7小時手術重建

陳零九被爆曖昧情害分手！3女星異口同聲批「狐狸精」

余皓然「雙頰凹陷」體重掉到42kg

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

「神之乳」爆賣淫！　價碼曝光

小薰、鄭人碩爆情變！

iPhone 14全新黃色　台灣這天開賣

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面