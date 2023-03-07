打造淨零減碳的嘉義市　嘉義市里長配發電動公務機車

▲▼ 嘉義市東、西區里長電動公務機車啟用 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為打造永續發展的幸福城市，嘉義市致力於降低空汙排放量，改善空氣品質，112年起購置智慧電動機車汰換老舊公務機車，供里長們借用。啟用儀式由市長黃敏惠親自主持啟用，希望透過汰換老舊公務機車，達到節能減碳、降低空汙排放的效益，讓里長更放心地出勤、服務更升級。

黃敏惠市長表示，感謝所有里長願意用滿滿的熱情為民眾付出，里長平時在里內街頭巷尾走透透，尤其在過去三年多的疫情期間尤其辛苦，擔起防疫第一線的服務工作，落實防疫政策，讓嘉義市成為防疫資優生！為了讓里長能夠更節能、更有效率在里內服務，東區及西區區公所購置電動機車，分兩梯次交車，供里長借用，希望能在服務市民的同時，也透過減碳的實際行動，向市民朋友宣導節能減碳的理念，號召大家一起響應低碳生活，打造淨零、減碳的嘉義市，也感謝議會對市政的支持，讓公所能夠汰換老舊機車，讓公部門帶頭用行動支持環保，為愛護地球盡一份心力。

黃敏惠市長表示，近年來面對氣候變遷所帶來的環境衝擊，嘉義市與國際站在一起，共同對抗全球暖化，為達到2050淨零碳排目標，朝向提升能源使用效率、提高再生能源使用、產業創新淨零轉型及推動低碳綠色運具，也持續推動雙B(電動公車、YouBike)政策，推廣電動機車促進減碳，落實低碳城市的理念。

東區里長聯誼會會長江振章與西區里長聯誼會會長李振煌共同表示，非常感謝市政府及市議會支持、體恤里長於里內服務的辛勞，讓里長在里內服務時，能夠更安全也更環保，同時直接向里民宣導電動機車的優勢，共同為嘉義市的環境來盡一份心力。

市政府表示，期望里長電動公務機車的啟用能進一步提升服務效能，讓里長騎著空汙零排放的「歐多邁」，搭載著「西區大發展」、「東區大進步」雙引擎，來為每一位市民獻上最甘心的服務，讓市民對市府的施政更有感，一起攜手打造幸福的嘉義市。