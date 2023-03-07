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黃敏惠率隊參加東京食品展　林聰明砂鍋魚頭、奮起湖米餅亮相

▲▼ 嘉義市長黃敏惠率產業嘉義隊前進東京　用「嘉義好物」向全世界交朋友 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市由市長黃敏惠率產業嘉義隊前進東京，期盼用「嘉義好物」向全世界交朋友 。（圖／嘉義市政府提供

記者翁伊森／嘉義報導

疫後拚觀光，嘉義市黃敏惠市長率領市府團隊，以及在地12家優質產業嘉義隊，前往日本東京參加亞洲最具規模的「2023東京食品展」。今(7)日在東京Tokyo Big Sight 臺灣館盛大舉行開幕活動，嘉義市長黃敏惠獲邀上台致詞。她表示，嘉義市本著對待家人的情感，用心製作吃得健康、吃得安心的好產品，讓「嘉義好物」更是台灣好物，站上國際舞台，和全世界一起交朋友。

▲▼ 嘉義市長黃敏惠率產業嘉義隊前進東京　用「嘉義好物」向全世界交朋友 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠指出，嘉義市是國際知名景點阿里山的入口城市，蘊含豐富的人文歷史，同時位於北回歸線上，擁有得天獨厚的地理環境，加上業者本著為家人服務的心，親力親為提供「安心保證」的優質食品，並且透過市府團隊協助產業紓困、輔導數位轉型，推進產業界的品牌力與設計力，讓嘉義市站上國際舞台，拚全世界。

▲▼ 嘉義市長黃敏惠率產業嘉義隊前進東京　用「嘉義好物」向全世界交朋友 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，嘉義館12家優質產業嘉義隊，要用最熱情的款待，向所有好朋友一起分享嘉義好物，讓消費者更加認識嘉義市、認識台灣。嘉義館前人潮滿滿、獲得各界好評，參展業者們感受到國際市場的脈動，以及台灣商品在國際市場的潛力，這是嘉義市產業隊繼續向前走的最大動力。

▲▼ 嘉義市長黃敏惠率產業嘉義隊前進東京　用「嘉義好物」向全世界交朋友 。（圖／嘉義市政府提供）

現場黃敏惠市長也與雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、彰化縣長王惠美共5位女力首長，一同為台灣農產品打拚促銷，更與台東縣長分享好消息，嘉義大學研發「嘉大台南2號米」多款品質優良好米，今年將與台東縣農民合作栽種，用嘉義的技術，加上台東的好山好水，推廣到全世界。黃敏惠市長隨後前往同樣是嘉義參展業者「大東羊食品」及Alisan公司等業者的攤位加油打氣，感謝他們讓國際市場看到嘉義好物的品牌實力。

▲▼ 嘉義市長黃敏惠率產業嘉義隊前進東京　用「嘉義好物」向全世界交朋友 。（圖／嘉義市政府提供）

參展廠商們表示，這是疫情解封後，首次前進日本，也是許多業者第一次參與東京食品展，看到很多通路商買家前來洽談合作細節，希望未來有更多合作機會，透過台灣在地好食材，用米傳承土地溫度，向大家分享嘉義市的好滋味。

日本東京食品展同時也吸引日本各界代表前往看展，嘉義市參訪團利用機會，主動約訪今年2月報導嘉義市的Hanako雜誌，以及今年初到訪嘉義市的神戶珈啡代表。黃敏惠市長表示，面對國內外市場競爭激烈，更應該以獨特的城市魅力與積極開放的態度與各界合作，透過互惠共好的原則，將嘉義市的城市風格與文化魅力，隨著高品質商品，一起推廣出去。

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