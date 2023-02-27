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嘉義市12月銷售額突破500億　營利事業銷售額連4年創新高

▲▼ 嘉義市營利事業銷售額連四年創新高 衝破2776億！12月銷售額突破500億元大關寫下單月紀錄。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 熱鬧的嘉義市文化夜市。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

根據財政部最新統計資料顯示，111年嘉義市營利事業銷售額達2776億4669萬1000元，較110年成長9.44%；111年12月營利事業銷售額更正式突破500億元大關，達519億2056萬4000元，在創下單月歷史紀錄同時，更寫下連續四年營利事業銷售額再創新高的亮眼成績。

▲▼ 嘉義市營利事業銷售額連四年創新高 衝破2776億！12月銷售額突破500億元大關寫下單月紀錄。（圖／嘉義市政府提供）

▲香湖公園光織影舞吸引滿滿人潮。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府表示，疫情對全台民生經濟造成巨大衝擊，嘉義市有八.成人口從事服務業，市府在嚴峻疫情考驗下落實防疫，成為110年本島確診人數最少的城市，111年亦為本島西部確診數最少的縣市，在讓市民「安心拼經濟」同時，更成功吸引國人安心前來嘉義市觀光，假期時常可見熱鬧滾滾的嘉義市足見觀光消費的熱絡榮景，「人潮即錢潮」成功帶動嘉義市營利事業銷售額再創新高。

▲▼ 嘉義市營利事業銷售額連四年創新高 衝破2776億！12月銷售額突破500億元大關寫下單月紀錄。（圖／嘉義市政府提供）

▲中正路美食商圈。（圖／嘉義市政府提供）

此外，市府於疫情期間加大推廣國旅力道，加碼提出4,000萬元國內團體旅遊補助，並持續舉辦光織影舞、國際管樂節、購物節等活動，推出「100+Select 嘉市潮選店」等，以優質的活動及景點吸引全國遊客到來；購物節更以輕豪宅、汽車等超狂獎品成功帶動買氣，在購物節發票登錄總金額達6.3億元打破去年紀錄，成長近4成，締造歷年來最好成績同時，也成功創下住宿及餐飲業113億1475萬7000元，增加4億5972萬5000元，成長4.24%；批發及零售業1404億2413萬1000元，增加132億9724萬3000元，成長10.46%的佳績。

▲▼ 嘉義市營利事業銷售額連四年創新高 衝破2776億！12月銷售額突破500億元大關寫下單月紀錄。（圖／嘉義市政府提供）

購物節滿千送百人潮（圖／嘉義市政府提供）

據統計顯示，嘉義市營利事業銷售額不斷突破紀錄，自108年度2,311億9,799萬元、109年度2,315億5,960萬7000元，110年度突破2500億，達到2537億449萬3000元，111年度更以2776億4669萬1000元寫下連續四年創下歷史新高紀錄，顯見嘉義市以各項市政帶動經濟的成果。市府表示，現今疫情趨緩，國門也開放，嘉義市仍鬆綁不鬆懈熱情迎接全世界遊客的到來，也期待與市民朋友「共同寫歷史，作伙拼未來」，繼續為更繁榮美好的嘉義市打拼。

▲▼ 嘉義市營利事業銷售額連四年創新高 衝破2776億！12月銷售額突破500億元大關寫下單月紀錄。（圖／嘉義市政府提供）

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