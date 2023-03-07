嘉義市首創產學合作　AI教具結合菸害防制科技教育

記者翁伊森／嘉義報導

為提升青少年及市民對菸害防制認知，嘉義市政府衛生局全台首創AI設計「無菸校園、家庭」，舉辦「菸害防制AI創意親子營隊」，邀請本市國中小學生與家長共同參與，共舉辦兩梯次，分別於蘭潭國中及民生國中辦理。透過親子與同儕間的小組互動與推演，以「無菸校園」、「無菸的家」為主題，藉由AI教具展現創意，發想屬於自己的「無菸校園」或「無菸的家」，讓學生及親子探究「菸及電子煙存在生活中的危害」。

衛生局跟著時代趨勢，藉由產學合作推動菸害防制科技教育，由講師手把手帶領親子及學生們走進AI的世界，以任務型教學引導學生、親子團隊，善用科技素材及藝術媒材、分組合作、人機協作，大膽玩AI創意來演示生活中菸的危害之問題，提升菸害防制教育的趣味性與學生的數位能力，現場師生與家長反應熱烈。

衛生局提醒，菸害防制法修法目前正由行政院訂定施行日期，將全面禁止吸菸場所擴及「各級學校、幼兒園、托嬰中心、居家式托育服務場所，以及其他供兒童及少年教育或活動為主要目的之場所」及禁菸年齡提升為「未滿二十歲之人及孕婦，不得吸菸」為此，嘉義市透過家庭、學校、社會的三方支持，進行多元化宣導營造無菸高品質生活，降低青少年接觸菸品(含類菸品、加熱菸)及瞭解菸害防制法之新規定，並提升學校進行無菸校園宣導及無菸家庭成立之意願。

如有戒菸動機可尋求專業協助，並可參加「戒菸成功WIN 贏健康賺獎金活動」，即日起至10月31日止到本市62家戒菸服務合約院所完成戒菸方案，就可參加抽獎。有3項抽獎機會，一是轉介免費戒菸專線0800-63-63-63，並實際接受服務者；二是戒菸滿3 個月由戒菸治療特約院所追蹤戒菸成功者；三是戒菸3個月成功者持續戒菸至6個月者；3項抽獎獎金各是200元、2000元、5000元禮券，尋求專業戒菸團隊「客製化」量身打造個人戒菸計畫，讓戒菸事半功倍。有關菸害防制相關訊息可逕至嘉義市政府衛生局網站查詢或電話2338066洽詢。