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嘉市自行車道秘境　黃花風鈴木、繽紛九重葛盛放迎賓

▲▼ 嘉市府迎花季 公開獨「嘉」自行車道秘境璀燦黃花風鈴木、繽紛九重葛盛放迎賓 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉市公開獨「嘉」自行車道秘境璀燦黃花風鈴木、繽紛九重葛盛放迎賓 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

洋紅風鈴木花期剛過，嘉義市軍輝橋堤防黃花風鈴木接力盛放，亮麗的金黃花色耀眼綿延，不僅白天吸引滿滿的賞花人潮，更吸引不少「夜間賞花」的遊客駐足。而有「嘉義市最美路段」之稱的世賢路兩旁，桃花心木林蔭大道正值唯美的落葉期，行走其間仿若置身偶像劇情美景，不容錯過。嘉義市二二八公園的九重葛也適逢花季，正以繽紛的紅白相間花球熱情迎賓，現在來嘉賞花正是時候。

▲▼ 嘉市府迎花季 公開獨「嘉」自行車道秘境璀燦黃花風鈴木、繽紛九重葛盛放迎賓 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，嘉義市不僅有豐厚的人文歷史，北回歸線經過也造就嘉義市得天獨厚的自然環境，既有南方熱情，冬季也不寒冷，一年四季都適合觀光。自新春期間起以「粉紅浪漫」點綴嘉義市區洋紅風鈴木花季剛過，嘉義市軍輝橋旁鄰近吳鳳南路547巷、靠近立仁高中的八掌溪堤防兩側黃金風鈴木已經開始開花，金黃璀璨的景象，每年都吸引賞花愛花人潮，入夜後，燈光映照下，亦別有一番風情。

▲▼ 嘉市府迎花季 公開獨「嘉」自行車道秘境璀燦黃花風鈴木、繽紛九重葛盛放迎賓 。（圖／嘉義市政府提供）

張婉芬處長也提供獨「嘉」賞花景點，有「嘉義市最美路段」之稱的世賢路自行車專用道，起於世賢路一段、文化路口」，終於世賢路三段與新民路口，車道寬度2.5米、總長6.6公里，串聯嘉油鐵馬道、博愛路自行車道，隨著季節更迭，可欣賞洋紅風鈴木、桃花心木落葉及阿勃勒盛開美景。歡迎遊客搭配市府創新推出的「嘉市潮選店 100+Select」旅遊寶典，在賞花之餘，走訪好吃、好買又好逛的潮店，打造獨一無二的人文生態之旅。

▲▼ 嘉市府迎花季 公開獨「嘉」自行車道秘境璀燦黃花風鈴木、繽紛九重葛盛放迎賓 。（圖／嘉義市政府提供）

市府觀光新聞處推薦遊客可下載「愛嘉義APP」，公車路線與即時動態、YouBike點位地圖、旅遊攻略、停車場車位一手掌握。再搭配悠遊卡、一卡通等電子票證，就可免費搭乘英倫風紅、黃，綠三線市區電動公車，暢遊嘉義市各大景點。嘉義市還有全國近10年來「使用滿意度」最高的Youbike租賃系統更供選擇，站點密集且前30分鐘免費（電輔車前30分鐘10元），絕對是陪伴遊客徜徉「花花世界」的最佳交通選擇。

▲▼ 嘉市府迎花季 公開獨「嘉」自行車道秘境璀燦黃花風鈴木、繽紛九重葛盛放迎賓 。（圖／嘉義市政府提供）

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