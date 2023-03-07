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社會 社會焦點 保障人權

涉國安密帳案！劉冠軍股票拍賣1.3億　執行署聯合法拍進帳2.3億

▲▼ 法務部科技化再躍進 VR看船等您來11月22日連江地檢與士林分署合作拍賣抽砂船 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲越界進入馬祖南竿盜採海砂被沒收的大陸籍「展勝98號」抽砂船，法拍以688萬元售出。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃哲民／台北報導

行政執行署今(7日)舉辦2023年3月份的「全國123聯合拍賣」，總拍定金額高達2.3億餘元，單件最高金額為國安局前上校組長劉冠軍盜用公款被沒收的股票逾93萬股，共賣出近1.3億餘元，另有捷運站旁公寓、保齡球館土地、越界被查扣的大陸籍抽砂船，甚至石雕、名錶精品與草莓、炒麵、寵物罐頭等小物，聚沙成塔再創行政執行署拍賣績效高峰。

「全國123聯合拍賣」是指每月第「1」個星期「2」下午「3」點，行政執行署轄下各分署同步舉行拍賣會，事先均在行政執行署官網(http://www.tpk.moj.gov.tw)公告各地拍賣品項內容。

今天舉辦的3月份聯合拍賣會，光是不動產項目就有5件共12筆，最特別的是1艘大陸籍抽砂船「展勝98號」，去年(2022年)越界進入馬祖南竿海域盜採海砂約1800噸，被海巡署查獲送辦而被法院宣告沒收，士林分署受託拍賣，不但首度法拍抽砂船，並運用「虛擬實境」影片供有意投標者賞船，今順利以688萬元賣出。

▲▼ 劉冠軍 。（圖／法務部調查局）

▲國安局前上校組長劉冠軍被沒收的股票，共賣出近1.3億餘元。（圖／法務部調查局）

其餘不動產包括高雄市大寮區山子頂段土地共4筆，現況為道路用地，由抵押權人以3649萬元承受；台北捷運文湖線東湖站附近1間將近40坪的公寓，以1933萬餘元拍定。嘉義縣中埔鄉中華路原「佳祿保齡球館」所在的2筆土地，以1116萬元成交，台南市新市區港墘里崙頂房地共4筆，以782萬元售出。

今不動產聯合拍賣共進帳9609萬餘元，已屬佳績，但動產拍賣部分，光是劉冠軍被沒收股票的賣出價格，就壓倒不動產的總和。劉冠軍1999年擔任國安局上校組長期間，利用管理代號「奉天」、「當陽」2個外交密帳之便，A走近2億元公款，之後逃亡對岸被通緝，至今下落不明。

檢方聲請法院宣告沒收劉冠軍名下4檔集保股票共逾93萬股，包括台積電20萬8309股、聯電19萬837股、華邦電46萬3669股與云辰9萬9858股，經委託台銀證券分批出售以免影響集中市場股價，今共入帳1億2904萬餘元。

▲▼7日上午在苗栗地檢署舉辦「紅富海」違法吸金案第五次拍賣會，85件拍賣品拍得450萬8400元。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲行政執行署新竹分署舉辦「琉金歲月 石來運轉」拍賣會，號稱今(7)日最轟動。（圖／記者蔡文淵翻攝）

其餘拍賣動產包括今天最轟動的新竹分署「琉金歲月 石來運轉」法拍會，拍賣「紅富海吸金案」所查扣的青田石雕十八羅漢、琉璃工房藝品、勞力士手錶等85件藝品與精品，合計賣出450萬餘元，高出底價約305萬元，另有草莓、炒麵、寵物飼料罐頭等小物，以及紫水晶、怪手、吊車、轎車貨車等超值物品，通通賣光。

▲行政執行署台南分署將於7日上午10時起，在該署中庭廣場舉辦動產拍賣會，拍賣物品有國瑞汽車、日產汽車、TUDOR錶、強力捏合機（300L）、機械錶及大湖草莓等等，歡迎民眾競標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政執行署台南分署的拍賣會出現大湖草莓，順利賣出。（圖／記者林悅翻攝）

行政執行署表示，本次因競標踴躍熱烈，總拍定金額高達2.3億餘元，再創拍賣績效高峰，歡迎民眾持續關注「123聯合拍賣會」訊息，隨時瀏覽行政執行署或各分署臉書專頁，把握撿好康的機會。

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