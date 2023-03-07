「紅富海」第5拍！名錶奇石藝品上陣　85件拍出450萬...全還被害人

▲7日上午在苗栗地檢署舉辦「紅富海」違法吸金案第五次拍賣會，85件拍賣品拍得450萬8400元。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

「紅富海」心靈導師非法吸金百億，主嫌黃圓映判決定讞後，苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署拍賣黃圓映財產，今(7日)在苗栗地檢署辦理第5次拍賣，計有名錶、琉璃、奇石藝品等85件拍賣品，拍賣品全數順利拍定，拍定總價450萬8400元，款項均作為未來償付被害人使用。

為了讓這次拍賣順利進行，行政執行署新竹分署還在上(2月)21日在苗栗地檢署提前舉辦「琉金歲月 石來運轉」鑑賞會，讓有興趣的民眾可以近距離搶先觀看，物色心儀的拍賣標的，也讓今天拍賣進程相當順利。

▲7日上午在苗栗地檢署舉辦「紅富海」違法吸金案第五次拍賣會，85件拍賣品拍得450萬8400元。（圖／記者蔡文淵翻攝）

新竹分署此次特別邀請苗栗地檢署檢察長陳松吉擔任第一項拍賣品的拍賣官，陳檢察長拍賣的品項是勞力士手錶，以76萬5千元定拍；並邀請行政執行署署長林慶宗擔任最後一項拍賣品的拍賣官，而林署長拍賣的品項為「財寶薈萃」石雕，以40萬元落搥拍定。

苗栗地檢署表示，本系列「紅富海」動產拍賣會共舉辦5波，將告一段落，地檢署結合行政執行署的專業，彼此相互分工，讓民眾買的開心，同時也從公益角度填補被害人因犯罪所產生的損害，在司法程序中達成多贏的效益。

▲苗栗地檢署陳松吉檢察長擔任首件品項拍賣官。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲行政執行署林慶宗署長擔任最後品項拍賣官。（圖／記者蔡文淵翻攝）