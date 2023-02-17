吸金30億炫富！主嫌瑪莎拉蒂2名車拍賣　檢方：拍賣只有一次　

▲百富儲開軒吸金炫副的瑪莎拉蒂將遭拍賣。（資料照／翻攝臉書）

記者劉昌松／台北報導

國安會退休主任儲國衡的兒子儲開軒，涉嫌成立百富資本控股公司，自2016年起以投資海外基金為名，吸金約30億元，還高調在臉書po名車照炫富，全案因相關卷證帳冊資料繁雜，已進行4波搜索約談行動，案情尚待釐清，不過台北地檢署已經先將儲開軒名下的瑪莎拉蒂(Maserati)、愛快羅密歐(ALFA ROMEO)2輛名車查扣，定2月24日公開拍賣。

▲2018年出廠的愛快羅密歐。（圖／行政執行署台北分署提供）

根據行政執行署台北分署，本次拍賣的瑪莎拉蒂車輛型式為白色的Quattroportediesel，2015年6月出廠，排氣量2,987cc，里程數1萬7,734公里，另1輛愛快羅密歐之車輛型式則為藍色的Stelvio，2018年10月出廠，排氣量1,995cc，里程數僅6,621公里，各該車輛的引擎發動等運作均正常。

2車的所有人儲開軒和父親儲國衡，涉嫌從2016年5月間開始，未經核准就在台銷售由澳洲公司發行的「百麗基金」和「金河獨立投資組合」2檔基金，由業務員對外以保證還本，且年息6.5%到12%不等話術，招攬投資，估計6年來吸引到約30億元的投資款。

▲儲開軒吸金案尚在偵辦中。（資料照／記者劉昌松攝）

專案小組5月間發動首波搜索約談就發現，儲男父子名下擁有多處不動產，儲開軒還曾在臉書上秀出與瑪莎拉蒂豪車合照，檢察官暫時先依涉嫌違反《證券投資信託及顧問法》，諭令儲國衡200萬元交保，兒子儲開軒300萬元交保，目前案件持續偵辦中。

而為了剝奪犯罪利得，斷絕犯罪人之利基及犯罪誘因，將不法所得發還被害人，台北分署受北檢囑託，定2023年2月24日星期五上午11時，在北檢木柵贓物庫廣場，拍賣瑪莎拉蒂及愛快羅密歐名車2輛，而且這次拍買只會進行1次，不會再有第2拍程序，有興趣的民眾要把握唯一機會。