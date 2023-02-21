「紅富海」第5波拍賣3／7登場　青田石雕「十八羅漢」成焦點

▲「紅富海」第5波拍賣會訂於3月7日登場，85件拍賣品今(21日)在苗栗地檢署舉辦鑑賞會。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署對「紅富海」名下財產拍賣變價，訂於3月7日進行第5波拍賣，本次計有名錶、琉璃、奇石藝品等85件拍賣品，新竹分署今(21日)上午在苗栗地檢署提前舉辦「琉金歲月 石來運轉」鑑賞會，讓有興趣的民眾可以近距離搶先觀看，而85件藝品中又以由青田石雕刻而成的十八羅漢最受矚目。

今日鑑賞會吸引許多民眾駐足觀看，也有部分行家特別從各地前來一睹為快。本次「琉金歲月 石來運轉」拍賣會，最受矚目的是由青田石雕刻而成的十八羅漢，靜置排開，法相莊嚴，吸引眾人目光；還有3件琉璃工房的琉璃藝品，作工精緻，在燈光照射下晶瑩剔透，光彩耀眼。其餘各式各樣的石雕藝品，每一品項皆俱特色。而前2回流標的5件雞血石藝品、2支勞力士手錶也將再次拍賣。

新竹分署表示，本次鑑賞會是紅富海拍賣案展出最多物件的一次，種類也是五花八門，錯失前來鑑賞的民眾不用扼腕，本次拍賣共 85 標物件可在線上輕鬆瀏覽，記得3月7日上午9：30到苗栗地檢署參與競標，相關拍賣資訊、拍賣公告、保證金等事宜請參見新竹分署官方網站。