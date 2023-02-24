國安會高官涉吸金30億　兒子「瑪莎拉蒂+愛快」2名車348萬賣出　

記者劉昌松／台北報導

國安會退休主任儲國衡和兒子儲開軒涉嫌成立百富資本控股公司，自2016年起以投資海外基金為名，吸金約30億元，檢調單位去年搜索約談後，查扣儲開軒名下的瑪莎拉蒂(Maserati)、愛快羅密歐(ALFA ROMEO)2輛名車，經委託行政執行署台北分署拍賣，24日各以172萬元、176萬元賣出，共為國庫進帳348萬元。

▲百富吸金案主嫌名下2車以348萬元順利拍定。（圖／台北地檢署提供）

儲國衡、儲開軒父子涉嫌從2016年5月間開始，未經核准就在台銷售由澳洲公司發行的「百麗基金」和「金河獨立投資組合」2檔基金，由業務員對外以保證還本，且年息6.5%到12%不等話術，招攬投資，估計6年來吸引到約30億元的投資款。

▲拍賣現場33組民眾登記競標。（圖／台北地檢署提供）

專案小組2022年5月間發動搜索約談後發現，儲男父子名下擁有多處不動產，儲開軒還曾在臉書上秀出與瑪莎拉蒂豪車合照，檢察官暫時先依涉嫌違反《證券投資信託及顧問法》，諭令儲國衡200萬元交保，兒子儲開軒300萬元交保，目前正持續追查巨額資金是否真的拿去澳洲投資，或流入私人口袋。

至於儲開軒名下的2輛名車，分別是2015年6月出廠的瑪莎拉蒂Quattroportediesel，排氣量2,987cc，2018年10月出廠的愛快羅密歐Stelvio，因車況不差，24日吸引33組民眾到場競標，經過多次喊價，2車各以176萬、172萬元拍定，總拍賣價金348萬將在全案司法程序完畢後，依比例發還吸金案被害人。