吸金案沒收三峽93坪土地法拍　在地人330萬撿便宜超開心

▲行政執行署新北分署拍賣「真善美自治互助聯誼會」吸金案1筆被沒收土地，買主以330萬元得標覺得撿到便宜。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／新北報導

2012年竄起於高雄、非法吸金逾17億元的「真善美自治互助聯誼會」，葉姓首腦等人陸續被判刑定讞後，集團利用犯罪所得購置、登記於成員名下的各處土地也分別被沒收拍賣，其中1筆位於新北市三峽區約93坪土地，今(7日)由行政執行署新北分署第4度法拍，以330萬元順利賣出，因距離市區不遠，得主覺得撿到便宜，開心表示期待日後增值。

「真善美自治互助聯誼會」葉姓首腦等人曾任職「得億智投資開發公司」，師承「得億智」以「康乃馨互助聯誼會」非法吸金模式，在「康乃馨」被檢警查獲後不到2個月，於高雄市推出「真善美」重起爐灶，以民間互助會儲蓄之名掩護，標榜「會息固定、不必競標、保證獲利」，短短3年間累積超過2萬名會員、非法吸金逾17億元。

檢警2014年8月間搜索偵辦，查扣現金3500萬元、9輛名車與犯罪所得購買的近100筆土地，全案在2020年間陸續判刑定讞後，檢方將法院宣告沒收的土地移請行政執行署強制執行法拍，其中1塊位於新北市三峽區介壽路一段、面積約93坪的空地，經行政執行署高雄分署囑託新北分署代為拍賣，今(7日)第4次法拍以330萬元賣出。

▲行政執行署新北分署拍賣「真善美自治互助聯誼會」吸金案1筆被沒收土地，買主以330萬元得標覺得撿到便宜。（圖／行政執行署新北分署提供）

據悉，這塊土地去年(2022年)9月第1次拍賣，底價643萬元，今最終拍定價格幾乎腰斬，換算每坪僅約3.55萬元，土地現狀四周有圍牆阻隔，部分為雜木林。得標的女性買主開心表示家住附近，曾去現場看過這塊土地，雖然四面沒臨路，但土地距離三峽市區不遠，她覺得撿到便宜，開心表示期待日後增值。

本案土地拍賣價款將繳回檢方執行沒收，新北分署順勢呼籲民眾若有興趣投資不動產或自用，請密切注意新北分署相關拍賣訊息，新北分署官網(https://www.pcy.moj.gov.tw/)首頁點閱「動產拍賣」、「不動產拍賣」及「不動產通訊投標」專區，可瀏覽相關拍賣公告及教學資訊。