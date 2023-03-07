　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍國防預算支出「剛好100%」　張競抓包：連帳面數字都兜不攏

▲▼解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

▲解放軍國防預算支出連年都是「剛好100%」。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

大陸第十四屆人大一次會議開幕式今（5）日上午9時在北京人民大會堂舉行，受中外媒體關注2023年國防預算支出曝光，為1兆5537億元人民幣（約6.86兆元新台幣），增長幅度為7.2％，增幅比去年上調0.1%，去年大陸解放軍進行多項軍演活動，軍費完成率又是100％完美支出。對此台灣軍事專家張競就抓包，大陸連帳面數字都兜不攏。

▲▼張競對解放軍國防預算100%的完美支出，提出質疑1。（圖／翻攝自Facebook／張競）

▲張競對解放軍國防預算100%的完美支出，提出質疑。（圖／翻攝自Facebook／張競，下同）

張競在臉書發文表示，對比各年數字，顯然數字兜不攏，顯現出幕僚作業粗糙輕漫，真是讓人貽笑大方！請各位比對下列資料：

2021年3月5日報告第32頁
2021年國防支出預算為13553.43億元
2022年3月5日報告第3、4頁
2021年國防支出決算為13557.58億元，完成預算100%。
2022年3月5日報告第29頁
2022年國防支出預算為14504.5億元
2023年3月5日報告第4頁
2022年國防支出決算為14499.63億元，完成預算100%。
假若您還不信數字兜不攏，比對一下
2022年3月5日報告第49頁
2022年國防支出預算為14505億元
2023年3月5日報告第49頁
2022年國防支出決算為14500億元

張競說，假若連個帳面數字都前言不對後語，這怎麼不會被各方認為這個國防預算可信度不高呢？品質真是讓人搖頭！

▲▼張競對解放軍國防預算100%的完美支出，提出質疑8。（圖／翻攝自Facebook／張競）

對於國防預算可以100%完美支出的問題，大陸軍事專家宋忠平日前接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，「決算控制的好，說明我們在預算執行的時候是可丁可卯，嚴格按照預算規定的金額執行。」

▲▼張競對解放軍國防預算100%的完美支出，提出質疑6。（圖／翻攝自Facebook／張競）

即使預算控制精準，總會有突發事件，例如去年八月進行大規模「圍台軍演」，加上原本例行軍事演訓等活動，突發開銷比例增多，軍費依然百分之百支出，為何不會超出預算？

▲▼張競對解放軍國防預算100%的完美支出，提出質疑5。（圖／翻攝自Facebook／張競）

宋忠平對此回應表示，「去年演訓的工作量大，還是在預算列支過程中所預測，每一筆支出嚴格按照相應的預算內容執行，這也表明在決策過程中，已經考慮為什麼軍事預算要增加，每一部分增加多少，包括軍事演練頻度、廣度、密度都要不斷的增加，這些增加的目的是什麼？為了應對來自於多方的挑戰，才能讓整個預算和決算之間實現完美的匹配。」

ET快訊
華視主播車禍「眼眶骨碎」全臉毀容！　7小時手術重建
本土猴痘連爆3例！源頭不明　羅一鈞揭「1原因」釀疫情
快訊／蔡天鳳案「29歲女網紅被捕」　戴頭套被警押回住宅
普發6千要來了！　財政部曝規劃
可能又有寒流！冷空氣「強度更猛」　雨彈同步襲台
學生瘋迷TikTok挑戰「慘中毒」！近30人緊急送醫
蛋蛋危機！全聯店員背貼公告「只剩這個蛋」　網全笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

俄軍事專家承認：時間站在烏克蘭這邊　需要盡快結束這場衝突

解放軍國防預算支出「剛好100%」　張競抓包：連帳面數字都兜不攏

劉寶傑震怒「莒光沒肉事件」：馬防部在說謊！　指揮官應該下台

台南晚間傳出「多架戰機」升空　軍方回應：正常演訓

同樣是馬祖「莒光沒肉」南竿、東引就有肉！　內行人點破誰出包

美軍出動「B-52轟炸機」與南韓聯合操演　因應北韓核武威脅

美國防長：巴赫穆特只有「象徵性價值」　淪陷也不會造成戰略挫折

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

調皮貓凌晨3點玩耍太吵　爸唸2句被頂嘴：壞小孩

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

俄軍事專家承認：時間站在烏克蘭這邊　需要盡快結束這場衝突

解放軍國防預算支出「剛好100%」　張競抓包：連帳面數字都兜不攏

劉寶傑震怒「莒光沒肉事件」：馬防部在說謊！　指揮官應該下台

台南晚間傳出「多架戰機」升空　軍方回應：正常演訓

同樣是馬祖「莒光沒肉」南竿、東引就有肉！　內行人點破誰出包

美軍出動「B-52轟炸機」與南韓聯合操演　因應北韓核武威脅

美國防長：巴赫穆特只有「象徵性價值」　淪陷也不會造成戰略挫折

玉山銀加入「特斯拉車貸」　不動產擔保利率1.935%起

嘉榮推動社區「四癌篩檢+成人健檢」　把關民眾健康

經長王美花：台灣經濟外冷內熱　曝服務業「缺工解方」即將出爐

俄軍事專家承認：時間站在烏克蘭這邊　需要盡快結束這場衝突

華視主播車禍「眼眶骨碎」全臉毀容！7小時手術重建...醫：比想像嚴重

東京食品展台灣館9縣市聯手7大產業公會　力推台灣美食

「辛載夏」8部韓劇推薦！出演《浪漫速成班》、《模範計程車2》大火

吃芭樂籽不會便秘！研究證實：反而拉超順、降血壓　4好處曝

「中華民國很有錢啊！」　藍委籲政院查遺贈稅：至少一兆以上

秦剛兩會首秀「可剛可柔」　與狼共舞的外交官透露未來執掌風格　

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

軍武熱門新聞

劉寶傑震怒莒光沒肉事件：馬防部在說謊！

台南傳多架戰機起降　軍方：正常演訓

同是馬祖莒光沒肉、南竿有肉　內行人指誰出包

美國防長：巴赫穆特只有「象徵性價值」

因應北韓核武威脅 美派B-52轟炸機與南韓聯合操演

解放軍預算支出剛好100%　張競：帳面數字都兜不攏

解放軍邊境「無人機送熱食」秀後勤實力

為什麼巴赫穆特很重要？烏死守原因曝

兩岸真的會開戰嗎？媒體人揭最後結局

南韓「白馬部隊」在越戰姦殺婦女

開戰解放軍先打哪？前中將爆「這2地」最危險

東引、烏坵、南沙哪個是「最硬外島」結論曝光

俄軍美工刀閹割烏軍戰俘　極變態影片網瘋傳

前參謀總長揭台灣被封鎖解法　把這3國家拖下水

更多熱門

相關新聞

美媒：美軍要2030後才準備好　北京恐得手

美媒：美軍要2030後才準備好　北京恐得手

美國經歷十餘年反恐戰爭後，2018年起才又把重心轉回應對俄、中，但如今武器產能、新戰法等各方面恐得要2030年代之後才能到位，而中國可能在此之前就先下手遂行目的。

劉寶傑震怒莒光沒肉事件：馬防部在說謊！

劉寶傑震怒莒光沒肉事件：馬防部在說謊！

台南傳多架戰機起降　軍方：正常演訓

台南傳多架戰機起降　軍方：正常演訓

同是馬祖莒光沒肉、南竿有肉　內行人指誰出包

同是馬祖莒光沒肉、南竿有肉　內行人指誰出包

因應北韓核武威脅 美派B-52轟炸機與南韓聯合操演

因應北韓核武威脅 美派B-52轟炸機與南韓聯合操演

關鍵字：

解放軍國防預算張競軍武大陸軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

年輕人寧願「精緻窮」！網怒：都是「這群人害的」

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

6000元「登記入帳」最划算！　銀行業曝3招：像錢母生息

快訊／本土猴痘入侵台北市！30多歲男四肢軀幹爆膿疱

開店賠2000萬！李愛綺老公鬧婚變「要離現在離」

經典賽開打倒數　台灣經典小吃被大聯盟退貨

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

拒絕被趕走　貓奴女炸房拉30貓一起陪葬

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

怕學生拉肚子！　成功高中畢旅要餐廳「生魚片煮熟再上桌」

更多

最夯影音

更多
泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩
歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面