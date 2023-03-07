解放軍國防預算支出「剛好100%」　張競抓包：連帳面數字都兜不攏

▲解放軍國防預算支出連年都是「剛好100%」。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

大陸第十四屆人大一次會議開幕式今（5）日上午9時在北京人民大會堂舉行，受中外媒體關注2023年國防預算支出曝光，為1兆5537億元人民幣（約6.86兆元新台幣），增長幅度為7.2％，增幅比去年上調0.1%，去年大陸解放軍進行多項軍演活動，軍費完成率又是100％完美支出。對此台灣軍事專家張競就抓包，大陸連帳面數字都兜不攏。

▲張競對解放軍國防預算100%的完美支出，提出質疑。（圖／翻攝自Facebook／張競，下同）



張競在臉書發文表示，對比各年數字，顯然數字兜不攏，顯現出幕僚作業粗糙輕漫，真是讓人貽笑大方！請各位比對下列資料：

2021年3月5日報告第32頁

2021年國防支出預算為13553.43億元

2022年3月5日報告第3、4頁

2021年國防支出決算為13557.58億元，完成預算100%。

2022年3月5日報告第29頁

2022年國防支出預算為14504.5億元

2023年3月5日報告第4頁

2022年國防支出決算為14499.63億元，完成預算100%。

假若您還不信數字兜不攏，比對一下

2022年3月5日報告第49頁

2022年國防支出預算為14505億元

2023年3月5日報告第49頁

2022年國防支出決算為14500億元

張競說，假若連個帳面數字都前言不對後語，這怎麼不會被各方認為這個國防預算可信度不高呢？品質真是讓人搖頭！

對於國防預算可以100%完美支出的問題，大陸軍事專家宋忠平日前接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，「決算控制的好，說明我們在預算執行的時候是可丁可卯，嚴格按照預算規定的金額執行。」

即使預算控制精準，總會有突發事件，例如去年八月進行大規模「圍台軍演」，加上原本例行軍事演訓等活動，突發開銷比例增多，軍費依然百分之百支出，為何不會超出預算？

宋忠平對此回應表示，「去年演訓的工作量大，還是在預算列支過程中所預測，每一筆支出嚴格按照相應的預算內容執行，這也表明在決策過程中，已經考慮為什麼軍事預算要增加，每一部分增加多少，包括軍事演練頻度、廣度、密度都要不斷的增加，這些增加的目的是什麼？為了應對來自於多方的挑戰，才能讓整個預算和決算之間實現完美的匹配。」