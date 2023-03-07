俄軍事專家承認：時間站在烏克蘭這邊　需要盡快結束這場衝突

Russian propagandists say that the "time is now on Ukrainian side" and "we need to end this conflict as soon as possible." pic.twitter.com/yYmre2Xv9P — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 7, 2023

記者林彥臣／綜合報導

俄烏戰爭發生至今已經超過1年，現在連俄羅斯的軍事專家都坦承，隨著西方不斷支援各種武器，現在時間站在烏克蘭這邊，必須盡快結束這場衝突。顯然對於俄羅斯目前的戰況感到擔憂。

烏克蘭內政部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）在推特分享的影片顯示，在俄羅斯國家電視台的節目中，一群來賓在討論烏克蘭戰爭。

▲俄羅斯軍事專家認為，時間站在烏克蘭這邊。圖為烏軍在美國支援的M113裝甲運兵車上招手。（圖／路透）



一位軍事專家認為現在時間站在烏克蘭一邊，並分享他對更多武器被送往烏克蘭的擔憂。

專家說，「在我看來，隨著西方武器的每一次供應，每一次西方武器的轉移，烏克蘭武裝部隊都在獲得更多的進攻、作戰和作戰能力。所以現在是時候站在他們一邊了。」

專家強調，「在我看來，我們需要盡快結束這場衝突。」