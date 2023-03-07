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劉寶傑震怒「莒光沒肉事件」：馬防部在說謊！　指揮官應該下台

▲▼馬祖莒光鄉阿兵哥21天沒肉吃 國軍憤怒沙灘留言想吃肉。（圖／翻攝自陳竑任臉書）

▲馬祖莒光鄉阿兵哥21天沒肉吃，國軍憤怒沙灘留言想吃肉。（圖／翻攝自陳竑任臉書）

記者林彥臣／綜合報導

馬祖莒光近日爆出官兵斷炊，在沙灘寫字「馬防部伙房都沒肉，（阿兵哥）肚子餓都吃罐頭泡麵」，震驚外界。陸軍馬祖防衛指揮部說明，「因為軍租民船，近期因海象不佳及故障維修，故本月4、5日肉類供應不足暫以軍用各類罐頭替代」。但是新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑針對馬防部的聲明震怒飆罵，「馬防部在說謊！馬防部的指揮官你應該下台！」

劉寶傑引述通聯紀錄內容指出，2月22號本來要運補，因海象不佳取消，如果以最短船期7天一期計算，所以最後一次運補至少是2月15號，每次給的肉是10天份，馬防部或莒光島不可能保存30天份的肉，所以斷肉的情況早就發生，但是馬防部的聲明卻輕描淡寫只有「4、5日肉類供應不足」。

劉寶傑對此得出一個結論，「馬防部在說謊，馬防部的指揮官你應該下台！」

同台的名嘴李正皓表示，馬防部的聲明是認為，中華民國的前線士官兵「草莓」到2天沒肉吃，就在沙灘上寫這些字求救嗎？

▲▼中華民國空軍第六混合聯隊第十空運大隊,C130H,空軍編號1309,C-130H型運輸機,外島疏運,空降,空投。（圖／記者李毓康攝）

▲C-130運輸機只能夠把運補到馬祖南竿，南竿莒光之間還是必須靠船運補，劉寶傑就對此質疑馬防部說謊。（圖／記者李毓康攝）

劉寶傑再度痛批，馬防部是「草莓做的嗎？」它們用的2個理由是「海象不佳」與「故障維修」，如果因為海象不佳、故障維修就不送了，今天糧食送不過去，那未來打仗的時候火炮彈藥能送嗎？

劉寶傑再提出質疑，本島派出的C-130運輸機只能到馬祖南竿，沒有辦法送到莒光島，還是必須從南竿派船送到莒光，「你不是告訴我海象不佳嗎？你的C-130只能到南竿，那南竿到莒光你怎麼過去的？」

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