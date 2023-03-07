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做苦工手指遭截斷！日籍上司「空拋」嘲笑　韓九旬嬤坐輪椅反屈辱賠償

▲▼南韓「二戰朝鮮籍非法徵用勞工」受害者梁錦德奶奶7日坐著輪椅前往國會，抗議南韓外交部公布的喪權辱國賠償方案。（圖／CFP）

▲南韓「二戰朝鮮籍非法徵用勞工」受害者梁錦德奶奶7日坐著輪椅前往國會，抗議南韓外交部公布的喪權辱國賠償方案。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓外交部昨（6）日針對「二戰朝鮮籍非法徵用勞工」大法院（最高法院）判決案公佈解方，表示將由政府部門成立基金會，並由南韓企業以「第三方」的立場自行籌措賠償金財源，日本企業從此擺脫賠償責任。消息一出，相關公民團體表示反對，高齡95歲的受害者梁錦德奶奶不惜坐輪椅上街抗議，表示自己寧可不拿這筆錢。

另一名同樣高齡九旬的受害者金成柱（김성주，音譯）奶奶則提及，過去被誘拐動員強迫勞動時，導致左手食指慘遭截斷，卻被日籍督導官當場嘲笑、將斷指扔向空中的悲慘故事。

根據《韓聯社》，相關公民團體籌組「韓日歷史正義和平行動」，今（7）日至首爾汝矣島國會議員會館前召開懇談會，其中金成柱提到過去在日本殖民時期慘遭日本校長誘騙加入三菱重工勤勞挺身隊、進而被迫強制從事苦役，且沒有獲得合理薪資的悲慘事蹟，「只是想接受日本真心誠意道歉，現在聽起來根本像鬼扯（不可能），直到現在日本仍處心積慮不願道歉。」

一同上街參加集會的梁錦德（양금덕）則回憶，「日本（小學校）校長之前承諾，只要我去日本就會供我念書，結果卻是到三菱重工吃盡苦頭。那時只覺得又餓又累，就連想吃日本女生吃剩的飯菜，結果那些飯菜也會被惡意踐踏，當下只覺得非常怨恨。」

▲▼梁錦德、金成柱（右）奶奶7日在緊急時局宣言中發言。（圖／CFP）

▲梁錦德、金成柱（右）奶奶7日在緊急時局宣言中發言。（圖／CFP）

據悉，梁錦德1944年在羅州公立普通學校就讀6年級，當時她在日籍校長半強迫的勸說下，被動員至日本三菱重工在名古屋經營的飛機製造廠工作，期間根本沒拿到半毛錢，日本戰敗後她經過千辛萬苦才回到南韓，還一度被鄉親誤認為是慰安婦，因此遭到冷眼對待。

正義記憶連隊、民族問題研究所、民主勞總（工會）等611個市民團體籌組「韓日歷史正義和平行動」，並於7日下午1時在國會前朗讀緊急時局宣言文，稱2023年3月6日為大韓民國憲政史上最糟糕的日子，堪稱是第2個「國恥日」。

►南韓徵用工賠償案出爐 日企無須負賠償責任！喪權辱國才能換日韓和解

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