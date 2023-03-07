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日本搭電車不用再戴口罩！　JR東日本宣布：13日起全面開放

▲▼ 日本電車,口罩,通勤族。（圖／路透）

▲JR東日本宣布，13日將全面解除口罩禁令。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本政府已宣布3月13日起將解除室內口罩令，不過相關指南指出，除了指定席的新幹線與高速巴士外，在人潮擁擠的通勤列車上，建議民眾最好還是繼續佩戴口罩。對此，稍早JR東日本則表示，自13日起，山手線等所有在來線列車將不再強制要求佩戴口罩，包含人潮擁擠的通勤時間。

根據《富士新聞網》報導，日本當局所推出的最新口罩指南中提到，雖然13日起將放寬口罩限制，但是民眾在搭乘尖峰時間的電車時，仍建議佩戴口罩。不過JR東日本7日召開記者會時指出，不論是新幹線還是在來線（意指新幹線以外的鐵道路線），13日起將不再要求乘客在乘車時佩戴口罩。

其中包含指南中所提到的「上下班尖峰時間」，根據JR東日本最新規定，全時段都將開放民眾脫下口罩搭乘電車。而目前在電車內所播放的提醒佩戴口罩廣播，13日起也將一併取消。不過如果在人潮擁擠時仍有乘客大聲說話，工作人員還是可能個別要求乘客佩戴口罩。

日本當局先前拍板，自3月13日起，「不論室內或是室外，是否佩戴口罩交由個人判斷」。而學校、補習班等教育場所自4月1日起，基本上也不再要求強制佩戴口罩。同時日本也會在5月8日正式把新冠肺炎的法定傳染病等級下修為與流感相同的5類。屆時確診者與密切接觸者將不再需要隔離，且疫苗與治療費用也會改為自費負擔。

另一方面，為了配合最新政策，由日本國內19間航空公司共同組成的「定期航空協會」2月宣布，自3月13日起，在機艙或是機場內將不再強制佩戴口罩。該新方針不僅包含乘客，同樣也適用於機組、地勤人員。

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