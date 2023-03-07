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促進農業升級創價　徐榛蔚觀摩日本最大休閒農業露營區取經

▲▼花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁率縣府團隊考察日本最大豪華農業休閒園區「The Farm」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚（右三）與立委傅崐萁（右四）率縣府團隊考察日本最大豪華農業休閒園區「The Farm」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚6日率花蓮縣政府考察團20餘人與立法委員傅崐萁偕同下，考察日本最大豪華農業休閒園區「The Farm」，並由千葉縣農林水產部越川浩樹部長、千葉台商協會鍾幸昌會長、副會長王育琪、理事林佶緯等人全程陪同。徐榛蔚重視協助農民提升農業生產價值，藉由考察他國經驗，作為未來輔導農友、農企業轉型創價的措施方向。

近年台日兩地都掀起豪華露營（glamping）風潮，而千葉縣「The Farm」是少數實際由農民團體「和鄉園農業組合」經營，結合「豪華露營」及「特大型農場」的豪華農業園區，提供露營住宿、溫泉及農事體驗、野炊、泛舟、森林滑索各項體驗，除了講究四季野菜食材外，更提供專業農人在旁指導，有別於其他豪華露營場，深受日本都會年輕人、親子家庭歡迎，每年將近25萬人次，每日候補200組，時常預約額滿。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁率縣府團隊考察日本最大豪華農業休閒園區「The Farm」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

因千葉縣鄰近東京，「The Farm」提供會員制服務，吸引都市居民加入會員，會員可以選擇假日到園區度假兼農事體驗，了解生產的每個環節以及設備，園區提供所有所需材料，平日也由專業農人照顧作物，可以在可負擔的體驗下，品嘗自己參與種植的作物，十分受到都市居民歡迎。

和鄉園農業組合則是由100餘位農民組成的法人組織，是日本指標型農民組合，在千葉縣種植面積約200公頃，採用科學種植以及各種檢驗，提升農產品質，例如實驗並系統化控制光亮及包材透水率，提升蔬果數量和品質，1公頃產量可以抵過6家農戶產量。也透過葉菜殘渣回收再利用，形成沼氣、肥料循環經濟，達到降低浪費的效果。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁率縣府團隊考察日本最大豪華農業休閒園區「The Farm」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼結合露營及大型農場的農業園區，提供露營住宿、溫泉及農事體驗、野炊、泛舟、森林滑索各項體驗。

和鄉園也取得千葉保護環境農作物認證（Eco農作物認證），實踐友善土地的夢想，更是日本第一家獲得農產輸往歐盟許可認證的組織。其農產加工與栽培事業更拓展至海外，建設太陽能植物工廠，育種出高糖度水果蕃茄在中國生產等等。

為推廣食育理念，日本政府訂定《食育基本法》，前言指出推動食育的目的是為「促進都市與農山漁村的交流與共生，建構食物生產者與消費者間的信賴關係，活化地方社會、承繼並發揚豐富的飲食文化，並推動對環境友善的生產及消費關係，提升糧食自給率」。對日本推動食育來說，把人帶進農村是很重要的指標，在第3次食育推動計畫中，「體驗過農林漁業的國民（戶數）比例」的追蹤指標，2015年已經達到36.2%，在2018年提升到37.3%，目標在2020年應達到40%以上。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁率縣府團隊考察日本最大豪華農業休閒園區「The Farm」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚重視食農教育推廣，致力倡導環境保護、減碳政策，並扶持雜糧產區、農友生產，藉由推廣食農教育，吃當地、吃當季、了解在地農產。徐縣長施政緊扣「2030聯合國永續發展17項目標(SDGs)」，在觀光產業上也積極推廣遊客品嘗花蓮在地當季的優質食材，除了可以品嚐到最天然純粹的美味外，也能降低食材在運送過程中的碳足跡，進而落實永續環保的施政理念，將好山好水的家園留給後代子孫。

徐榛蔚也與和鄉園分享永續農業策略，花蓮作為有機農業大縣，具有得天獨厚的自然環境，有機耕作面積居全國之冠，全國1 ／4農地的有機驗證面積位於花蓮，近年來更引進黑水虻進行廚餘去化，就循環經濟皆有相關經驗和理念上的共同點，雙方交流熱烈，也獲得日本在休閒農業的商業模式上許多寶貴經驗。
 

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