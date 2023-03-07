促進農業升級創價　徐榛蔚觀摩日本最大休閒農業露營區取經

▲▼花蓮縣長徐榛蔚（右三）與立委傅崐萁（右四）率縣府團隊考察日本最大豪華農業休閒園區「The Farm」。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚6日率花蓮縣政府考察團20餘人與立法委員傅崐萁偕同下，考察日本最大豪華農業休閒園區「The Farm」，並由千葉縣農林水產部越川浩樹部長、千葉台商協會鍾幸昌會長、副會長王育琪、理事林佶緯等人全程陪同。徐榛蔚重視協助農民提升農業生產價值，藉由考察他國經驗，作為未來輔導農友、農企業轉型創價的措施方向。

近年台日兩地都掀起豪華露營（glamping）風潮，而千葉縣「The Farm」是少數實際由農民團體「和鄉園農業組合」經營，結合「豪華露營」及「特大型農場」的豪華農業園區，提供露營住宿、溫泉及農事體驗、野炊、泛舟、森林滑索各項體驗，除了講究四季野菜食材外，更提供專業農人在旁指導，有別於其他豪華露營場，深受日本都會年輕人、親子家庭歡迎，每年將近25萬人次，每日候補200組，時常預約額滿。

因千葉縣鄰近東京，「The Farm」提供會員制服務，吸引都市居民加入會員，會員可以選擇假日到園區度假兼農事體驗，了解生產的每個環節以及設備，園區提供所有所需材料，平日也由專業農人照顧作物，可以在可負擔的體驗下，品嘗自己參與種植的作物，十分受到都市居民歡迎。

和鄉園農業組合則是由100餘位農民組成的法人組織，是日本指標型農民組合，在千葉縣種植面積約200公頃，採用科學種植以及各種檢驗，提升農產品質，例如實驗並系統化控制光亮及包材透水率，提升蔬果數量和品質，1公頃產量可以抵過6家農戶產量。也透過葉菜殘渣回收再利用，形成沼氣、肥料循環經濟，達到降低浪費的效果。

▲▼結合露營及大型農場的農業園區，提供露營住宿、溫泉及農事體驗、野炊、泛舟、森林滑索各項體驗。

和鄉園也取得千葉保護環境農作物認證（Eco農作物認證），實踐友善土地的夢想，更是日本第一家獲得農產輸往歐盟許可認證的組織。其農產加工與栽培事業更拓展至海外，建設太陽能植物工廠，育種出高糖度水果蕃茄在中國生產等等。

為推廣食育理念，日本政府訂定《食育基本法》，前言指出推動食育的目的是為「促進都市與農山漁村的交流與共生，建構食物生產者與消費者間的信賴關係，活化地方社會、承繼並發揚豐富的飲食文化，並推動對環境友善的生產及消費關係，提升糧食自給率」。對日本推動食育來說，把人帶進農村是很重要的指標，在第3次食育推動計畫中，「體驗過農林漁業的國民（戶數）比例」的追蹤指標，2015年已經達到36.2%，在2018年提升到37.3%，目標在2020年應達到40%以上。





徐榛蔚重視食農教育推廣，致力倡導環境保護、減碳政策，並扶持雜糧產區、農友生產，藉由推廣食農教育，吃當地、吃當季、了解在地農產。徐縣長施政緊扣「2030聯合國永續發展17項目標(SDGs)」，在觀光產業上也積極推廣遊客品嘗花蓮在地當季的優質食材，除了可以品嚐到最天然純粹的美味外，也能降低食材在運送過程中的碳足跡，進而落實永續環保的施政理念，將好山好水的家園留給後代子孫。

徐榛蔚也與和鄉園分享永續農業策略，花蓮作為有機農業大縣，具有得天獨厚的自然環境，有機耕作面積居全國之冠，全國1 ／4農地的有機驗證面積位於花蓮，近年來更引進黑水虻進行廚餘去化，就循環經濟皆有相關經驗和理念上的共同點，雙方交流熱烈，也獲得日本在休閒農業的商業模式上許多寶貴經驗。

