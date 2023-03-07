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日本東京食品展開幕　黃偉哲用日文推薦台南美食

▲世界三大專業食品展的東京食品展之台灣館7日開幕，台南市長黃偉哲特別以日文致詞，邀請日本訪客到台南展場參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲世界三大專業食品展的東京食品展之台灣館7日開幕，台南市長黃偉哲特別以日文致詞，邀請日本訪客到台南展場參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

世界三大專業食品展的東京食品展，台灣館7日開幕，台南市長黃偉哲特別以日文致詞，邀請日本訪客到台南展場參觀，也歡迎各國朋友到台南，品嚐最好吃的食物與水果，看看最美麗的風景，和最友善的台南人。

今日開幕典禮聚集來自台灣九大農業縣市的首長，駐日大使謝長廷致詞：「台灣來了！春天來了！」，邀請各國業者到台灣展廳參訪。外貿協會黃志芳董事長，也表示台灣日本重要的食品貿易對象，未來將與各縣市合作，在日本深化台灣特色。

▲世界三大專業食品展的東京食品展之台灣館7日開幕，台南市長黃偉哲特別以日文致詞，邀請日本訪客到台南展場參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，這次台南參展是團體作戰，聚集來自台南共15家農會與食品業者，除了鳳梨、芒果等冷凍鮮果以外，也有文旦、毛豆等加工品。現場也展示烏魚子及虱目魚等產品，吸引許多外國商社代表參觀。

▲世界三大專業食品展的東京食品展之台灣館7日開幕，台南市長黃偉哲特別以日文致詞，邀請日本訪客到台南展場參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次台南展位也以400年歷史為主題，外觀以孔廟為造型，結合紅磚牆主題的展板設計，展現濃厚的台灣特色吸引國際採購者的目光。參展的台南業者貫金食品李重信經理表示，台南是文創之都，這次展場設計真的有助吸引客戶目光，也讓業者對台南文化與有榮焉。

此外，現場也布置來自台南的奈米噴繪蘭花，黃偉哲表示，希望台南在這次國際食品展，讓訪客：「嘴巴吃得到，眼睛也能吃得到。」

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