10多天買不到蛋！馬祖今終於補貨　民眾排隊搶蛋…人龍長達100公尺

記者林名揚、陳韻如／連江報導

全台鬧蛋荒，而馬祖也受到影響，島上一蛋難求，讓當地民眾相當苦惱。對此，連江縣長王忠銘3日責成產業發展處函請行政院農業委員會盡速安排馬祖地區雞蛋配送事宜，農委會在經過協調後，於6日配送2萬顆雞蛋到馬祖，7日中午則在南竿鄉連江縣農會信用部配售，每人限購1盒，吸引民眾前往買蛋，排隊人龍長達100多公尺，約1小時就被搶購一空。

▲民眾排隊搶買蛋。（圖／記者林名揚翻攝）

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國內近來爆發缺蛋潮，自6日起批發價每台斤來到45.5元，產地價9日跟進漲至55元，一個月內2波調漲，共漲了5元，創下歷史新高，讓民眾叫苦連天。

而這一波缺蛋潮也影響到了外島馬祖，由於馬祖沒有蛋雞場，全需仰賴台灣蛋源供應，截至目前為止，已有超過10天買不到雞蛋。對此，連江縣長王忠銘3日責成產業發展處函請行政院農業委員會盡速安排馬祖地區雞蛋配送事宜，以解決馬祖民生物品短缺。

在經過協調後，農委會首批配送雞蛋100箱共2萬顆到馬祖，包括東引3400顆、南竿8000顆、北竿5000顆、莒光3600顆。至於南竿部分，7日中午在農會信用部販售，每盒10顆（65元），每人限購1盒。

對此，不少當地居民在得知消息後，紛紛前往農會排隊買蛋，排隊人龍長達100多公尺，8000顆雞蛋短短1小時左右就被搶購一空。而針對此情況，產發處表示，考量後續蛋源供應穩定，已請連江縣農會盡速建立蛋源供應程序，另委請農委會持續供應連江縣，以供應民眾所需。