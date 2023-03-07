　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

10多天買不到蛋！馬祖今終於補貨　民眾排隊搶蛋…人龍長達100公尺

記者林名揚、陳韻如／連江報導

全台鬧蛋荒，而馬祖也受到影響，島上一蛋難求，讓當地民眾相當苦惱。對此，連江縣長王忠銘3日責成產業發展處函請行政院農業委員會盡速安排馬祖地區雞蛋配送事宜，農委會在經過協調後，於6日配送2萬顆雞蛋到馬祖，7日中午則在南竿鄉連江縣農會信用部配售，每人限購1盒，吸引民眾前往買蛋，排隊人龍長達100多公尺，約1小時就被搶購一空。

▲▼ 民眾排隊搶買蛋 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲民眾排隊搶買蛋。（圖／記者林名揚翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

國內近來爆發缺蛋潮，自6日起批發價每台斤來到45.5元，產地價9日跟進漲至55元，一個月內2波調漲，共漲了5元，創下歷史新高，讓民眾叫苦連天。

▲▼ 民眾排隊搶買蛋 。（圖／記者林名揚翻攝）

而這一波缺蛋潮也影響到了外島馬祖，由於馬祖沒有蛋雞場，全需仰賴台灣蛋源供應，截至目前為止，已有超過10天買不到雞蛋。對此，連江縣長王忠銘3日責成產業發展處函請行政院農業委員會盡速安排馬祖地區雞蛋配送事宜，以解決馬祖民生物品短缺。

在經過協調後，農委會首批配送雞蛋100箱共2萬顆到馬祖，包括東引3400顆、南竿8000顆、北竿5000顆、莒光3600顆。至於南竿部分，7日中午在農會信用部販售，每盒10顆（65元），每人限購1盒。

對此，不少當地居民在得知消息後，紛紛前往農會排隊買蛋，排隊人龍長達100多公尺，8000顆雞蛋短短1小時左右就被搶購一空。而針對此情況，產發處表示，考量後續蛋源供應穩定，已請連江縣農會盡速建立蛋源供應程序，另委請農委會持續供應連江縣，以供應民眾所需。

▲▼ 民眾排隊搶買蛋 。（圖／記者林名揚翻攝）

ET快訊
捕獲1公尺長奇怪生物「全身閃銀光」　真實身分曝
史上最長下殺！達美樂大披薩199元　爽抽一輩子免費吃
「熟生魚片」畫面曝！成功畢旅學生給3星　業者出面
快訊／台86線重大車禍　駕駛無呼吸心跳
瀑布是假的！鄭州風景區「用水管放水」　員工：看破不說破唄
快訊／花旗銀遭罰600萬！理專代操慘賠　涉及3千多萬台幣
快訊／中華男籃大利多！　FIBA認證阿巴西本土身份
快訊／北市府再爆貪污　官員涉收賄數十萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

狂嗑蔬果！她突「急性腎衰竭」全身水腫　醫揪「1習慣」：補過頭

【廣編】九鬼劉政宏精彩技法融合中西　「我的古甲今醉」油畫展出中

神運用ChatGPT！達人曝「這6工具必裝」工作幫大忙　一票人喊實用

畢旅吃到「熟生魚片」！成功高中學生狂刷3星評論　業者出面回應了

連垃圾魚都渴死！苗栗銅鑼東河圳乾涸景象曝　農民不敢插秧

羅一鈞搭檔出爐！疾管署首位女性副手　婦產科醫出身感管專家曾淑慧

可能又有寒流！周末迎冷空氣「強度恐更猛」　鋒面雨彈同步襲台

車輪餅攤排一堆人！外送哥「正想棄單」下秒感動哭　同行被暖爆

台灣女性平均月薪比男低1.1萬！婦團給下屆總統「10大性別政見」

「旅宿7月起不給一次性備品」擬喊卡！環署曝2原因：至少一年緩衝

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

調皮貓凌晨3點玩耍太吵　爸唸2句被頂嘴：壞小孩

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

狂嗑蔬果！她突「急性腎衰竭」全身水腫　醫揪「1習慣」：補過頭

【廣編】九鬼劉政宏精彩技法融合中西　「我的古甲今醉」油畫展出中

神運用ChatGPT！達人曝「這6工具必裝」工作幫大忙　一票人喊實用

畢旅吃到「熟生魚片」！成功高中學生狂刷3星評論　業者出面回應了

連垃圾魚都渴死！苗栗銅鑼東河圳乾涸景象曝　農民不敢插秧

羅一鈞搭檔出爐！疾管署首位女性副手　婦產科醫出身感管專家曾淑慧

可能又有寒流！周末迎冷空氣「強度恐更猛」　鋒面雨彈同步襲台

車輪餅攤排一堆人！外送哥「正想棄單」下秒感動哭　同行被暖爆

台灣女性平均月薪比男低1.1萬！婦團給下屆總統「10大性別政見」

「旅宿7月起不給一次性備品」擬喊卡！環署曝2原因：至少一年緩衝

投資客不敢碰　國民黨產淪法拍屋連續流標

女權倒退　聯合國警告：性別平等還要300年才能實現

療癒布藝師6月啟動社區服務　黃偉哲：看見自我實現多元婦女褔利

「防疫雙險」2月理賠不到200億！　沒被口罩令鬆綁燒到

狂嗑蔬果！她突「急性腎衰竭」全身水腫　醫揪「1習慣」：補過頭

【廣編】九鬼劉政宏精彩技法融合中西　「我的古甲今醉」油畫展出中

快訊／新北平溪休旅車駕駛恍神　擦撞路邊2車側翻

T1大亂鬥涉社維法！　雲豹最美公關長帶陳孝榕等球員應訊　

神準！跟朋友看電影都挑什麼片？測出你的人緣好還壞

「假設是我先發的話...」胡智爲情蒐巴拿馬：打者破壞性強

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

生活熱門新聞

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

快訊／本土猴痘入侵台北市！30多歲男四肢軀幹爆膿疱

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

經典賽開打倒數　台灣經典小吃被大聯盟退貨

怕學生拉肚子！　成功高中畢旅要餐廳「生魚片煮熟再上桌」

快閃名古屋來回機票4千！限時開搶

住阿里山2晚6萬9！　「日本機+酒」價格曝

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

他嘆新手爸媽變曬娃魔人！過來人揭辛酸

阿公17°C遛2歲孫！只包尿布還光腳

Joeman說「蛋白質加熱流失」正妹營養師打臉

跛腳追媽祖　勇腳伯找到了！

更多熱門

相關新聞

虎尾警斜槓演出詐騙短片　笑果十足

虎尾警斜槓演出詐騙短片　笑果十足

雲林近期頻傳民眾遭詐騙，因應詐騙手法層出不窮，繼警政署日前發布反詐騙小短片後，虎尾警分局為讓鄉親更多鄉親能接收新資訊，以呼應署長的反詐主題，由多名警員斜槓演出，製作防詐宣導短片「笑果」十足，發出後被民眾於通訊群組大量轉傳，反應熱烈，足見宣導效果奇佳。

開車到警所報案竟被抓　他自嘲耍白癡

開車到警所報案竟被抓　他自嘲耍白癡

找嘸雞蛋怎麼辦？　綠委提解方：可改買鴨蛋

找嘸雞蛋怎麼辦？　綠委提解方：可改買鴨蛋

八軍團士官酒駕撞賓士烏龜翻闖禍

八軍團士官酒駕撞賓士烏龜翻闖禍

馬鈴薯大馬路滿地滾　警民合作迅速排除

馬鈴薯大馬路滿地滾　警民合作迅速排除

關鍵字：

馬祖南竿排隊雞蛋人龍影音

讀者迴響

熱門新聞

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

年輕人寧願「精緻窮」！網怒：都是「這群人害的」

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

6000元「登記入帳」最划算！　銀行業曝3招：像錢母生息

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

快訊／本土猴痘入侵台北市！30多歲男四肢軀幹爆膿疱

開店賠2000萬！李愛綺老公鬧婚變「要離現在離」

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

經典賽開打倒數　台灣經典小吃被大聯盟退貨

拒絕被趕走　貓奴女炸房拉30貓一起陪葬

怕學生拉肚子！　成功高中畢旅要餐廳「生魚片煮熟再上桌」

女大生約砲淪性奴　學長拍片逼肉償17次

更多

最夯影音

更多
泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩
歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面