找嘸雞蛋怎麼辦？　綠委張宏陸提解方：可改買鴨蛋

▲張宏陸今天建議以鴨蛋解決雞蛋荒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣近期因為禽流感與天氣變化等因素持續缺雞蛋，對此，民進黨立委張宏陸7日在立法院總質詢時提出，台灣人是有吃鴨蛋的，只是以前鴨蛋感覺比較貴，建議農委會可以將一些要拿去加工為鹹鴨蛋、皮蛋的鴨蛋挪到市面上，讓消費者購買，藉此「減壓」，有一點舒緩。農委會主委陳吉仲順勢接著就說，歡迎消費者多購買鴨蛋。

立法院今天繼續邀請行政院長陳建仁率領部會首長進行施政報告，並備質詢。

張宏陸下午質詢時關切缺蛋議題，他詢問陳吉仲，大概幾月可以解決缺蛋的問題？陳吉仲回應，國內的產量大概5、6月將恢復正常，政府將在3月底透過進口與加工的調節，至少每天都有100多萬顆調節，同時也不排除會再增加專案進口雞蛋，補足不足的部分。

張宏陸表示，每個人都說缺蛋，但小時候在鄉下也有吃鴨蛋，其實現在因為禽流感，全世界都缺雞，不過鴨蛋沒有缺那麼多，有些外國人不吃鴨蛋的，台灣人則是有吃鴨蛋的，台灣的鴨蛋很多用來做鹹鴨蛋、皮蛋，是否有想過進口種鴨，然後來生鴨蛋，甚至可以把鴨蛋挪出來做調配，「其實很多人也吃鴨蛋，只是以前鴨蛋感覺比較貴呀！在這種情況下，不能挪一些，讓市面上也能買得到鴨蛋嗎？一個替代呀！」

陳吉仲回應，歡迎大家採購鴨蛋，不過這個比較適合消費者，因為雞蛋、鴨蛋在加工上有不同的用途，在加工的部分比較不能替代，但是消費者的部分歡迎多購買國內的鴨蛋。

張宏陸說，這就是他的意思，可以將要拿去加工的鴨蛋，挪一些上架給消費者去買，多少可以「減壓」，建議農委會可以朝這個方向去，可以有一點舒緩。