喝酒壓壓驚？八軍團士官酒駕撞賓士烏龜翻　闖禍竟還幹了這件事

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名洪姓男子（26歲）2月24日凌晨2時許，駕車行經光華路、苓雅一路口時，不慎撞及停在路邊的賓士車和機車後，洪男的轎車整台烏龜翻躺在路中央，所幸只受到輕傷，不過警方到場前，洪男竟還試圖跑到一旁的海產店準備喝啤酒，被警方及時發現制止，洪男酒測後酒測值高達0.81毫克，而且洪男竟還是八軍團的士官，警方在訊後依法移送。

▲洪姓男子酒駕自撞後整台車烏龜翻。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲停在路邊的賓士車遭到波及。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方表示，洪男當天是駕駛轎車沿光華一路北向南行駛，行至光華一路與苓雅一路口時，撞擊路邊靜止停放的賓士車及機車，洪男雙手及臉部擦傷自行就醫，沒有大礙。

▲洪男酒後駕車發生自撞車禍。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

離譜的是，洪男在警方到場之前，竟跑到車禍現場旁的海產店，拿起啤酒準備喝，員警到場後擔心影響酒測，立即予以制止，而警方對洪姓駕駛酒測，酒測值0.81毫克，初步判斷是洪男酒後駕車致車輛自撞，詳細肇事原因仍待交通大隊事故分析鑑定，並在訊後依公共危險罪嫌送辦。

警方事後調查，洪男竟是八軍團某單位的士官，也已經循相關管道知會軍方單位，進行後續處理。