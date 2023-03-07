斗南大馬路馬鈴薯滿地滾　警車擋道助清理...好心騎士也幫忙

記者蔡佩旻、翁子皓／雲林報導

斗南分局新光派出所於2日20時許獲報，道路上有大量馬鈴薯掉落，佈滿了路面，警方到場後，以警車在後方擋道警戒，疏導車輛行駛內線車道，之後拿掃把將馬鈴薯掃到路旁，有機車騎士路過見狀，也脫下保暖手套，協助移馬鈴薯，最後在警民合作下，總算清出安全駕駛的空間。

▲馬鈴薯滾落滿地，警民合作收拾。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

雲林縣斗南鎮是台灣馬鈴薯的主要產地，產量占全台3分之1以上，然而，斗南分局新光派出所於2日20時許獲報，道路上有馬鈴薯掉滿地，影響行車安全。所長莊哲豪、員警陳宥成獲報到達現場，發現大量馬鈴薯佈滿了所有車道。

警方考量該路段不時有大型車行駛，萬一行駛車輛未注意而緊急閃躲恐造成行車安全顧慮，於是以警車在後方擋道警戒，疏導車輛行駛內線車道，路過機車騎士也脫下保暖手套，熱心協助將掉落於車道之馬鈴薯移至於路旁，還給駕駛人安全的空間。當時駕車經過之民眾見警方主動積極直豎起大拇指，對兩位員警說「斗南的警察有夠讚」。

警方指出，依據道路交通管理條例第30條第1項第2款規定，汽車所裝載之貨物有滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭情形，處汽車駕駛人3000元以上18000以下罰鍰，並責令改正或禁止通行；因此呼籲汽車駕駛人行前務必檢視所載貨物有綑紮牢固或嚴密覆蓋，避免行駛中掉落而影響交通安全。

斗南分局表示，同仁迅速排除掉落物，即時防止交通事故發生，確保用路人生命、財產安全，足為表率，此外民眾的熱心之舉也能讓我們的社會更加的和諧，並提醒用路人倘若發現路況異常，務必減速慢行，保持行車安全距離。