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《火影》畫面外流...女警涉洩密被押　台南五分局：立即報請停職

▲台南市警五分局報請檢察官指揮偵辦宋姓女警涉嫌洩密案，其中宋員及程男被法院羈押，檢警擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局報請檢察官指揮偵辦宋姓女警涉嫌洩密案，其中宋員及程男被法院羈押，檢警擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年11月間網路影音平台流出1段有民眾進入台南市警五分局交通分隊辦公室鄉，翻閱小隊長桌上的公文，警方查出係程姓男子來找女友宋姓女警，被女警帶入辦公場域，且事後流出員警利用公家電腦看《火影忍者》情事，五分局深入追查，並報請檢察官指揮偵辦搜索，查出宋姓女警等2名員警及其程姓男友涉嫌洩密等罪，其中宋員及程男被法院羈押，檢警擴大偵辦中。

▲台南市警五分局報請檢察官指揮偵辦宋姓女警涉嫌洩密案，其中宋員及程男被法院羈押，檢警擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

網路影音平台傳台南市警五分局交通分隊2022年11月間有訪客進入，翻閱小隊長桌上物品，可能與時任分隊的宋姓女警及其男友有關，案經警方比對駐地影帶可能遭到不當利用，另民眾個資有可能外洩，經檢具事證報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，五分局督察組人員於3月3日清晨6時許結合警察局督察室、政風室及警政署政風室人員兵分4路，持搜索票針對涉案宋姓女警及程姓男子住居所及辦公處所等4處所同步進行搜索，當場查扣相關證物，並帶回2名涉案員警及程姓男子進行偵訊。

▲台南市警五分局報請檢察官指揮偵辦宋姓女警涉嫌洩密案，其中宋員及程男被法院羈押，檢警擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本案係因第五分局主動追查發現宋姓員警疑涉及洩密案件，經擴大追查發現宋姓及林姓員警違規調閱監視影像紀錄，經查因有民眾翻閱事故卷宗，上述個資有無遭不法利用，專案人員配合檢察官指揮就已查扣的證物擴大分析清查中。

涉案員警及民眾警詢後依涉嫌刑法洩密罪、個人資料保護法等罪嫌，移送台南地檢署，檢察官訊後裁定林姓員警10萬元交保，另宋姓員警及程姓民眾因對案情交代不清且有串證之虞，檢察官向法院聲押，台南地方法院於3月4日裁定宋員、程男2人覊押獲准。

▲台南市警五分局報請檢察官指揮偵辦宋姓女警涉嫌洩密案，其中宋員及程男被法院羈押，檢警擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警五分局副分局長張志能指出，五本分局主動發現宋姓及林姓員警，非因公調閱監視器紀錄，洩漏資料給程姓友人，因畫面中有翻閱公文書，疑有民眾個資遭外洩之虞，隨即報請台南地檢署指揮偵辦，3月3日會同警察局督察室、政風室人員，兵分四路搜索並查扣相關證物後，案依洩密罪、個人資料保護法送辦。宋員因對部分案情避重就輕，遭台南地院裁定羈押，五分局立即依警察人員人事條例報請停職

台南市警五分局表示，員警非因公查詢或不當利用民眾個資，為員警風紀清查重點工作，一旦發現即會對違紀員警從重、從嚴懲處外，亦會立案追查有無涉及其他違法違紀情事。並再次重申，對於員警疑似涉犯之違法違紀案件，絕對秉持不護短、不庇縱態度，主動深入查究到底，依法究辦，以維護警察形象。

據了解，2022年9月有網友在「記者爆料網」LINE群組上傳2段影片，台南北區實踐派出所交通隊蕭姓員警竟在上班執勤時間，利用公務電腦播放日本動畫《火影忍者》，畫面曝光後引起熱議。當時五分局指出，蕭員當天處理車禍事故後返隊，休息用膳時以公務電腦觀看動畫10分鐘，違反勤務紀律屬實，從嚴予以記過1次，改調行政警察職務。如今事隔半年，這起員警摸魚案竟又爆發出案外案。事實上，五分局早已掌握側錄者身分，就是同駐所宋姓女警的男友，當天男友前往駐所探班，遭蕭員攔下並拒絕進入，該男疑似因此挾怨報復，側錄影片爆料。此外，宋女的前男友還夜闖分隊小隊長辦公室翻閱私人物品，監視器畫面還流出；分局內部展開調查，發現宋女感情背景複雜，現任男友、前任男友都曾先後闖入警局，案經檢警調查後將宋員等人逮捕，依洩密等罪聲押禁見獲准。

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