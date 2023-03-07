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快訊／前北市勞動局長陳信瑜貪2萬　洩《鏡電視》勞檢機密遭起訴

▲▼台北市勞動局長陳信瑜涉嫌特別費貪污、勞檢報告洩密等罪遭約談移送台北地檢署。（圖／記者游宗樺攝）

陳信瑜因涉嫌貪污北市勞工局長特別費貪污、洩漏勞檢秘密遭起訴。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

前台北市勞動局長陳信瑜涉嫌違法動支首長特別費，用來購買自家使用食材、家族上館子等私人消費，前後7次共貪得2萬2656元，又在2022年並3月9日，用手機傳送應屬公務機密的《鏡電視》勞檢「爭議檢查概要」等檔案，給立委蔡壁如，蔡再轉傳給立委賴香伶，台北地檢署7日依違反《貪汙治罪條例》、《刑法》洩漏國防以外秘密等罪起訴陳信瑜。

陳信瑜是在2022年7月間，遭台北市議員揭露，疑似違法動支首長特別費1萬4650元，向丈夫經營的公司購買紅酒，檢調獲報後，兵分2路搜索，並以嫌疑人身分約談陳信瑜到案，陳信瑜先前訊後以20萬元交保候傳，並請辭局長一職。

陳信瑜先前曾在在臉書說明，局裡同仁因公外出誤餐或同仁因對外公關需要的餐飲，皆請同仁報請她的特支費，以便犒賞員工慰勞餐敘；根據「各級政府機關特別費支用規定及公職人員利益衝突迴避」，特支費在1萬元以內可以向任何人購買商品，包括家人，且每年有10萬元的額度。

陳信瑜坦言，因議員索取相關資料，再次檢視時發現，2筆金額超出後，立即向政風處自白，「對於我的粗心不察，在此鄭重向社會大眾道歉」。除涉不當使用特別費外，台北市政風處也因調查後，懷疑她疑似洩漏《鏡電視》勞檢資料，由台北市議會根據市府政風處調查結果，向北檢告發。

但檢察官葉耀群調查，有關陳信瑜向丈夫公司經營的異象國際公司購買紅酒部分，都一般市價購買，且有員工證實確曾在尾牙抽獎活動中拿到紅酒，因此認為此部分不無貪污不法，頂多屬於公職人員利益迴避的問題，因此簽結。不過陳信瑜在自家附近買養樂多、八角粒、肉桂粉等食材，還有到三井OUTLET買自己和孩子的外套，洗髮乳，甚至回高雄老家吃火鍋等開銷報公帳則涉貪污，洩漏勞檢資料部分則涉洩密罪。

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