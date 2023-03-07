調查局驚爆內鬼！退休長官當光寶集團門神　 離譜洩密手法曝光

▲法務部調查局外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

調查局1名曹姓調查官退休後轉任科技公司主管，前年(2021年)因公司老闆涉及股票內線交易案被約談，曹男向桃園市調查處舊部屬周姓調查官打聽案情，周男涉洩露偵辦祕密傳給曹男，2人昨被起訴涉犯洩密等罪嫌，周男已先被調職，調查局今(7日)回應，將召開考績委員會從嚴議處周男，絕不姑息護短。

本案源於光寶集團子公司敦南科技與美商達爾公司購併案傳出內線交易弊端，桃園市調查處經檢察官指揮，前年搜索約談光寶集團創辦人宋恭源等人，60多歲的曹姓調查官退休後轉任光寶科技處長，找昔日部屬周男打聽案情。

40多歲的周男透露該案承辦人為沈姓調查官，曹男以調查局學長身分約沈男碰面，送禮暗示手下留情，沈男沒接受，並向調查局督察處回報，曹男見沈男銅牆鐵壁，再找周男幫忙掌握案情，周涉擅自下載沈男製作的移送書等資料傳給曹男。

調查局很快就察覺辦案祕密外流，查出周男涉當內賊，調查局長王俊力獲報，下令將周男調職遠離辦案業務，並由桃園市調處報請檢察官指揮偵辦這起案外案，後來發現周男另參與偵辦1件股票分析師涉操縱股價案時，因曹男向他打聽案情，周男涉將當事人應詢筆錄拍照後傳給曹男。

桃園地檢署昨依洩密、違背職務行賄等罪嫌起訴周男與曹男，調查局今回應將召開考績委員會從嚴議處周男，絕不姑息護短，並要求全體調查人員「正人必先正己」，執行案件偵辦工作，必須嚴守紀律、恪遵法令，若有違犯法紀情事，即查辦到底、嚴予究責，以符合國人期待。