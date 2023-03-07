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南警執勤摸魚看《火影》爆案外案！同駐所女警涉洩密遭羈押禁見

▲台南北區實踐派出所交通隊蕭姓員警上班值勤時看火影忍者，被人側錄PO網，市警五分局查證屬實，從嚴予以記過1次，改調行政警察職務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲蕭員遭宋女男友側錄下執勤時段觀看動畫畫面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市警局第五分局2022年9月下旬遭人爆料，交通隊一名蕭姓員警上班執勤時間以公務電腦爽看《火影忍者》，蕭員因此遭記過調職。不過這起「摸魚案」如今又爆發出案外案，警方內部調查，蕭員看動畫畫面為同駐所宋姓女警的男友所拍攝，且宋女感情背景複雜，案經檢警調查後，宋女日前遭逮捕，並依洩密、貪瀆等罪嫌遭法官裁定羈押禁見。

警方調查，2022年9月有網友在「記者爆料網」LINE群組上傳2段影片，台南北區實踐派出所交通隊蕭姓員警竟在上班執勤時間，利用公務電腦播放日本動畫《火影忍者》，畫面曝光後引起熱議。當時分局指出，蕭員當天處理車禍事故後返隊，休息用膳時以公務電腦觀看動畫10分鐘，違反勤務紀律屬實，從嚴予以記過1次，改調行政警察職務。

如今事隔半年，這起員警摸魚案竟又爆發出案外案。事實上，分局早已掌握側錄者身分，就是同駐所宋姓女警的男友，當天男友前往駐所探班，遭蕭員攔下並拒絕進入，該男疑似因此挾怨報復，側錄影片爆料。此外，宋女的前男友還夜闖分隊小隊長辦公室翻閱私人物品，監視器畫面還流出；分局內部展開調查，發現宋女感情背景複雜，現任男友、前任男友都曾先後闖入警局，案經檢警調查後，日前將宋女逮捕，依洩密、貪瀆等罪嫌遭法官裁定羈押禁見。

▲台南北區實踐派出所交通隊蕭姓員警上班值勤時看火影忍者，被人側錄PO網，市警五分局查證屬實，從嚴予以記過1次，改調行政警察職務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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