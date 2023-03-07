飛機遇嚴重亂流「乘客高空當場死亡」！　機長緊急迫降

▲美國一架私人飛機在3日遭遇嚴重亂流，導致一名乘客死亡。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／綜合報導

美國一架私人飛機在當地3日遭遇嚴重亂流，導致一名乘客在高空中當場死亡。事後，這架飛機不得不緊急轉降康乃狄克州，而美國聯邦航空管理局（FAA）、國家運輸安全委員會（NTSB）和聯邦調查局（FBI）如今都已介入調查這起事故。

綜合CNN等外媒報導，這架載有3名乘客與2名機組人員的龐巴迪CL30（Bombardier CL30），在3日下午從新罕布夏州（New Hampshire）起飛，準備前往維吉尼亞州（Virginia）的利斯堡機場（Leesburg Executive Airport）。

不料，飛機隨後遭遇嚴重亂流，一名機上乘客不幸在亂流中死亡，導致飛機不得不在當地下午4時轉降康乃狄克州（Connecticut）的布拉德利國際機場（Bradley International Airport）。

▲警方證實死者是曾為歐巴馬政府工作的海德。（圖／翻攝自美國MCC官網）

康乃狄克州法醫4日為死去乘客驗屍後，警方在6日證實，這名乘客是來自馬里蘭州的海德（Dana Hyde）。她的LinkedIn頁面顯示，她曾為歐巴馬政府工作。儘管如此，機上剩餘4人的狀況和其他資訊尚不得而知。

當地警方也指出，FAA、NTSB和FBI將介入調查此事。目前調查人員已取得黑盒子與飛行資料紀錄器，並將持續向機組人員、運營商和其他乘客收集訊息。當局將在未來2、3周內發布相關初步報告。

NTSB數據顯示，在2009至2018年間，亂流佔了所有大型商用飛機事故的37%。不過美國空服員協會的納爾遜（Sara Nelson）坦言，亂流導致人們死亡的情況很罕見，而且相對於乘客，機組人員更容易受亂流傷害，尤其是當他們在機艙內推推車時。