美波音737客艙「濃煙密佈」畫面曝光！乘客尖叫嚇哭　機長急折返

▲美波音737客艙內濃煙密佈。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

美國西南航空（Southwest Airlines）一架班機在出發沒多久後，整個機艙內突然濃煙密佈，從曝光的影片可以看到，乘客全都驚慌不已，甚至有人忍不住尖叫。後來證實飛機是在空中遭遇鳥擊，機長也隨即掉頭返回原機場，乘客也透過充氣滑道下機，所幸無人受傷。

Southwest Airlines plane fills with smoke after taking off from Havana, forcing it to make an emergency landing pic.twitter.com/Q1CmQKpYTn — BNO News Live (@BNODesk) March 5, 2023

根據BBC報導，西南航空編號3923的波音737客機5日早上從古巴哈瓦納（Havana）出發，準備飛往美國佛州羅德岱堡（Fort Lauderdale），當時機上有147名乘客和6名機組人員，結果起飛後不久，其中一顆引擎卻突然失靈，且機艙內頓時濃煙密佈。

從曝光的影片可以看到，機艙內全是濃煙，乘客看起來都相當驚惶，有些孩童哭了出來，還有人忍不住尖叫；機上乘客安東尼奧（Marc Antonio）表示，當時煙霧迷漫，幾乎無法好好呼吸，「它（煙）在肺裡燒得很厲害，人們都在尖叫，孩子也在尖叫。」

西南航空在聲明中指出，該架班機在起飛後不久遭遇鳥擊，才會導致引擎故障，當時機長隨即折返回哈瓦納，所有乘客透過充氣滑道下機，沒有人員傷亡，乘客也被安排乘坐其他航班。