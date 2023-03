美波音737客艙「濃煙密佈」畫面曝光！乘客尖叫嚇哭　機長急折返

▲美波音737客艙內濃煙密佈。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

美國西南航空(Southwest Airlines)一架班機在出發沒多久後,整個機艙內突然濃煙密佈,從曝光的影片可以看到,乘客全都驚慌不已,甚至有人忍不住尖叫。後來證實飛機是在空中遭遇鳥擊,機長也隨即掉頭返回原機場,乘客也透過充氣滑道下機,所幸無人受傷。

Southwest Airlines plane fills with smoke after taking off from Havana, forcing it to make an emergency landing pic.twitter.com/Q1CmQKpYTn

根據BBC報導,西南航空編號3923的波音737客機5日早上從古巴哈瓦納(Havana)出發,準備飛往美國佛州羅德岱堡(Fort Lauderdale),當時機上有147名乘客和6名機組人員,結果起飛後不久,其中一顆引擎卻突然失靈,且機艙內頓時濃煙密佈。

從曝光的影片可以看到,機艙內全是濃煙,乘客看起來都相當驚惶,有些孩童哭了出來,還有人忍不住尖叫;機上乘客安東尼奧(Marc Antonio)表示,當時煙霧迷漫,幾乎無法好好呼吸,「它(煙)在肺裡燒得很厲害,人們都在尖叫,孩子也在尖叫。」

西南航空在聲明中指出,該架班機在起飛後不久遭遇鳥擊,才會導致引擎故障,當時機長隨即折返回哈瓦納,所有乘客透過充氣滑道下機,沒有人員傷亡,乘客也被安排乘坐其他航班。

Undesirable for Aviation and Safety - Passengers were again seen with bags and suitcase during the emergency evacuation of Southwest Airlines Boeing 737-MAX8 (N8972Q) that made an emergency landing at Havana-José Martí Airport (HAV), Cuba after it faced bird hit and cabin smoke. pic.twitter.com/Y78muPn8Ck