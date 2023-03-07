特斯拉女拿油槍「硬插充電孔」！找不到加油孔崩潰　後車笑瘋

▲特斯拉女找不到加油孔，崩潰拿油槍戳充電孔。（圖／翻攝自YouTube）



記者王佩翊／編譯

純電驅動的特斯拉近年在全世界蔚為風潮，更讓創辦人馬斯克榮登全球首富的寶座。然而近日有一則影片再度在網路上瘋傳，影片中一名女駕駛開著特斯拉到加油站後，拿起一旁的油槍，不斷地在車身上尋找加油孔，並朝充電孔用力戳了下去，荒唐行徑引發網友熱議。不過該則影片最後也被發現至少是發生在2018年以前的事。

一名身穿黑色上衣與桃紅色裙子的金髮女子日前駕駛著純電動車特斯拉到一間加油站，試圖往電動車內「加油」。只見她先是拔下油槍，隨後開始尋找加油孔，但是無果，因此拿起油槍就往充電孔內插，發現加油失敗後，又重回駕駛座，試圖找到可以開啟油箱的按鈕，不過最終只把後車廂打開。

▲女子最後還誤將後車廂打開。（圖／翻攝自YouTube）



女子的搞笑行為全被後方等待加油的駕駛目睹，後方駕駛甚至還邊笑邊拿出手機錄下整個過程。當女子歷經數分鐘的孤軍奮鬥後，仍然找不到加油孔，於是準備打電話求救，這時後方車輛才有人下車告訴她，她開的特斯拉是電動車，並不需要加油。女子聽完之後，也覺得自己的行為很搞笑，於是笑了笑，並上車離開。

該則影片最早在網路論壇Reddit上流傳，不過2018年被人上傳至YouTube，當時曾引起熱議，如今再度被翻出來，依舊讓網友笑翻。