男子試圖「開艙門、攻擊空服員」畫面曝光！　美班機乘客衝上壓制

記者張方瑀/綜合報導

美國聯合航空(United Airlines)一架班機5日從洛杉磯起飛,準備前往波士頓,沒想到在班機快要降落時,一名男性乘客竟試圖打開艙門,面對空服員質問,他甚至拿出折斷的金屬湯匙試圖攻擊,最後被其他幾名見義勇為的乘客一起制伏。

根據ABC報導,美國麻州檢察官辦公室(U.S. Attorney’s Office)指出,聯合航空一架班機5日從洛杉磯準備飛往波士頓,結果機上33歲乘客托雷斯(Francisco Severo Torres)被空服人員發現試圖開啟艙門,雙方發生言語衝突時,他突然拿起一根折斷的金屬湯匙,試圖攻擊空服員。

法庭紀錄顯示,這起事故發生在班機降落前45分鐘,當時機組員收到警報提醒,顯示頭等艙和經濟艙之間的艙門被調到一般模式(disarmed),已上鎖的手柄被推到非完全上鎖狀態,緊急逃生滑梯的手柄被移到解除待命狀態。

This shows fellow passengers on United Flight 2609 subduing Francisco Severo Torres, of Leominster, Mass., after he allegedly tried to open an emergency exit door midflight and stabbed a flight attendant multiple times. (Simik Ghookasian via ABC News) https://t.co/giAarNd91A pic.twitter.com/qKAhD1mMsD